Wettervorhersage Deià: August bringt Sonne und leichte Regenschauer (17.8.2024)

Sommerliche Aussichten: Deià genießt warme Temperaturen und vereinzelten Niederschlag

Während sich die Urlauber und Einheimischen auf die letzten Wochen des Sommers vorbereiten, präsentiert sich das Wetter in DeiàDeià auf Mallorca von einer wechselhaften Seite. Die kommenden Tage bis zum 24. August 2024 halten ein Potpourri aus Sonnenschein und leichten Regenschauern bereit, was die vielfältige Landschaft der Region in ein spektakuläres Licht taucht.

Das Wetter in Deià im Detail

Am 17. August erwartet die Besucher von Deià leichter Regen bei Temperaturen um die 29°C, was für eine erfrischende Abkühlung an heißen Sommertagen sorgt. Ein leichter Wind von 5 km/h und eine Luftfeuchtigkeit von 56% verraten die Anwesenheit der Seebrise, die durch die malerischen Gassen des Dorfes weht. Der Luftdruck misst 1016 hPa, und die Sonne grüßt die Frühaufsteher bereits um 05:03 Uhr und verabschiedet sich um 18:43 Uhr.

Der darauf folgende Tag, der 18. August, kündigt sich mit verstreuten Wolken und wiederum warmen 29°C an. Ein sanfteres Lüftchen von lediglich 3 km/h sorgt für ein angenehmes Klima, ideal für all jene, die es vorziehen, die Schönheit Deiàs ohne den hastigen Wind zu erkunden. Der Feuchtigkeitsgehalt steigt jedoch geringfügig auf 58% an, und der Luftdruck sinkt auf 1013 hPa.

Ähnlich gestaltet sich das Wetter am 19. August, mit leichten Regenschauern, jedoch leicht sinkenden Temperaturen von 27°C. Eine moderate Windgeschwindigkeit von 5 km/h zusammen mit einer Feuchtigkeit von 63% lässt die Luft etwas schwerer wirken, während der Luftdruck bei 1015 hPa verbleibt.

Eine willkommene Abwechselung bietet der 20. August mit einem strahlenden, klaren Himmel und Temperaturen, die erneut 29°C erreichen. Mit einem leichten Wind von 4 km/h, einer reduzierten Luftfeuchtigkeit von 54% und einem stabilen Luftdruck von 1015 hPa, stellt dieser Tag die perfekte Gelegenheit für Outdoor-Aktivitäten und Ausflüge an die nahegelegenen Strände dar.

Im weiteren Verlauf steigen die Temperaturen leicht an. Vom 21. bis 24. August schwanken sie zwischen 30°C und 31°C, und die Region genießt überwiegend klaren Himmel. Ein schwacher Wind, ein angenehmer Luftdruck und niedrige Luftfeuchtigkeit sorgen für ideale Bedingungen, um die kulturellen und landschaftlichen Höhepunkte von Deià zu erkunden.

Ausblick auf das Wochenende: Perfektes Sommerwetter in Deià

Das Wochenende verspricht mit klarem Himmel und Temperaturen um die 30°C ideales Wetter, um sich in das pulsierende Inselleben zu stürzen oder die Ruhe der Natur zu genießen. Die Nächte bleiben angenehm warm, und die Tage sind von einer erheiternden Helligkeit geprägt, die die Besucher bis in die späten Abendstunden begleitet.

Zusammenfassend bieten die kommenden Tage eine optimale Gelegenheit, die Vielfalt Mallorcas zu entdecken und sowohl entspannte Momente als auch aktive Unternehmungen unter dem Sonnendach Spaniens zu genießen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 17.8.2024, 01:28:06. +++