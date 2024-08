Wettervorhersage Inca: Sonnige und warme Tage mit vereinzelten Niederschlägen (17.8.2024 bis 24.8.2024) (17.8.2024)

Wetteraussichten in Inca: 7-Tage-Vorhersage vom 17. August bis 24. August 2024

Die kommende Woche in Inca auf Mallorca zeigt sich von einer warmen und größtenteils sonnigen Seite. Die Temperaturen bewegen sich im hochsommerlichen Bereich, doch einzelne Tage überraschen mit leichtem Niederschlag. Die perfekte Zeit also, um das Inselleben in all seinen Facetten zu genießen!

Wetterübersicht für Inca: Detailprognose

Samstag, 17.8.2024: Die Woche startet mit milden 30°C und leichtem Regen, was die Pflanzenwelt von Mallorca aufatmen lässt. Bei einer angenehmen Windgeschwindigkeit von 3 km/h beträgt die Luftfeuchtigkeit 45%, wobei der Luftdruck sich auf 1016 hPa einpegelt. Der Sonnenaufgang ist für 5:02 Uhr zu erwarten, während der Sonnenuntergang um 18:42 Uhr stattfinden wird.

Sonntag, 18.8.2024: Die leichten Niederschläge halten an bei einer geringen Temperatursteigerung auf 31°C. Ein leichter Wind bläst mit 4 km/h. Der Feuchtigkeitsgrad sinkt leicht auf 42%, zusammen mit einem kleinen Rückgang des Luftdrucks auf 1013 hPa. Die Sonne grüßt Inca um 5:03 Uhr und verabschiedet sich um 18:40 Uhr.

Montag, 19.8.2024: Mit teilweise bedecktem Himmel präsentiert sich der Montag ein wenig getrübt. Das Thermometer zeigt 28°C und der Wind bleibt mild bei 3 km/h. Mit einer Humidität von 50% und einem stabilen Luftdruck von 1014 hPa wird der Tag angenehm. Sonnenauf- und -untergang sind für 5:04 Uhr bzw. 18:39 Uhr angesetzt.

Dienstag, 20.8.2024: Klare Himmel und steigende Temperaturen kennzeichnen den Dienstag. Bei 32°C wird es der wärmste Tag der Woche, perfekt für Strandbesuche oder ein kühles Getränk unter Mallorcas Sonne. Trotz leichter Böen von 2 km/h bleibt die Luftfeuchtigkeit mit 35% angenehm niedrig. Der Luftdruck verharrt auf 1014 hPa. Der Tag erwacht um 5:05 Uhr und geht um 18:38 Uhr zu Ende.

Mittwoch, 21.8.2024: Ähnlich dem Dienstag erwartet uns ein weiterer Tag mit hoher Temperatur von 32°C und gelegentlichem leichten Regen. Die Luftfeuchtigkeit reduziert sich auf 34% und der Wind weht weiter mit einer sanften Brise von 3 km/h. Der Luftdruck liegt bei 1015 hPa. Das Tageslicht beginnt um 5:06 Uhr und schwindet um 18:36 Uhr.

Donnerstag, 22.8.2024: Die Quecksilbersäule klettert weiter auf 33°C unter einem strahlend klaren Himmel – ein idealer Zeitpunkt, um Mallorca zu Fuß oder per Rad zu erkunden. Mit einer Luftfeuchtigkeit von 31% und einem Luftdruck von 1014 hPa wird die Hitze gut erträglich sein. Die sanften Winde halten an. Sonnenaufgang ist um 5:07 Uhr, während der Sonnenuntergang für 18:35 Uhr geplant ist.

Freitag, 23.8.2024: Das thermometer zeigt weiterhin sommerliche 32°C, und der Tag verspricht ungetrübte Sonnenstunden. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei 40% bei einem gleichbleibend angenehmen Luftdruck von 1015 hPa. Der Wind bleibt ruhig bei 2 km/h. Erste Sonnenstrahlen sind für 5:08 Uhr anzusetzen, und die Dämmerung setzt um 18:33 Uhr ein.

Samstag, 24.8.2024: Der Samstag bringt die höchsten Temperaturen der Woche mit 34°C unter einem wolkenlosen Himmel. Eine wunderbare Gelegenheit, die mallorquinischen Strände in vollen Zügen zu genießen. Bei einem wieder etwas geringeren Luftfeuchtigkeitswert von 34% und einem steigenden Luftdruck auf 1018 hPa wird die Hitze angenehm bleiben. Der leichte Wind bläst weiterhin mit 2 km/h. Sonnenaufgang und Sonnenuntergang sind für 5:09 Uhr bzw. 18:32 Uhr vorhergesagt.

Die Woche in Inca verspricht somit ein hervorragendes Wetter, um die Schönheiten von Mallorca bei Tagestrips oder entspannenden Momenten am Strand zu genießen. Die leichten Regenschauer bringen Abkühlung und sind eine willkommene Erfrischung in der sommerlichen Hitze.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 17.8.2024, 01:30:50. +++