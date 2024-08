Wettervorhersage Manacor (17.08.24 bis 24.08.24): Sonnenschein und hochsommerliche Temperaturen

Manacor genießt weiterhin warmes Sommerwetter

Mit den temperaturellen Höhepunkten des Sommers in Manacor auf Mallorca ist es noch nicht vorbei. Die kommende Woche verspricht sonnige Tage und warme Nächte, die zu allerlei Aktivitäten im Freien einladen. Der Hochsommer hält weiter Einzug in Manacor, und die Besucher können mit angenehm warmen Temperaturen und überwiegend klarem Himmel rechnen.

Hochsommerliche Temperaturen in Manacor

Das Wetter in Manacor präsentiert sich von seiner besten Seite: klare Himmel und Sonnenschein. Die Tagestemperaturen liegen konstant bei sommerlichen 29°C, mit einem Höhepunkt von 30°C am 24. August. Nachts kühlt es leicht ab, aber die Wärme bleibt bestehen und verspricht angenehme Sommernächte. Zudem zeigt sich der Wind gnädig und weht meist nur leicht, was die sommerlichen Temperaturen umso mehr genießbar macht.

Wetterbedingungen und Luftdruck

Die Luftfeuchtigkeit hält sich bei Werten um die 50 Prozent, was für angenehme Bedingungen sorgt, ohne dass es zu drückend wird. Der Luftdruck zeigt sich stabil und bleibt größtenteils im Bereich von 1015 hPa, ausgenommen am 18. August, wo er leicht auf 1013 hPa absinkt. Diese Konditionen versprechen ideales Ferienwetter, ohne große Überraschungen oder Unwägbarkeiten.

Sonnenaufgang und Sonnenuntergang

Den Sonnenaufgang kann man in Manacor nächste Woche früh am Morgen bewundern, wenn er zwischen 5:01 und 5:08 Uhr stattfindet - ein Zeichen für langanhaltende Tage im späten Sommer. Der Sonnenuntergang entlässt uns täglich zwischen 18:30 und 18:40 Uhr in die wohlverdiente Abendentspannung.

Manacors Wetter im Detail

Die einzelnen Tage der kommenden Woche im Überblick mit den wichtigsten Wettersignalen:

Zusammenfassend könnte die Wetterauskunft für Manacor nicht besser sein. Wer die heißen Temperaturen und die Freuden des Sommers liebt, wird in der nächsten Woche voll und ganz auf seine Kosten kommen. Wir empfehlen leichte Sommerkleidung, viel Sonnencreme und natürlich, das Insel-Leben in vollen Zügen zu genießen!

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 17.8.2024, 01:33:14. +++