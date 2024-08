Wettervorhersage Santanyí: Sonnenschein und vereinzelte Wolken erwartet (17.08.2024 bis 24.08.2024)

Prognose für das herrliche Sommerwetter in Santanyí

Das sommerliche Klima auf Mallorca bleibt uns erhalten: Die Wetteraussichten für Santanyí versprechen sonnige Tage mit angenehmen Temperaturen. Hier finden Sie eine detaillierte Wettervorhersage für die Woche vom 17. bis zum 24. August 2024, inklusive der erwarteten Wetterbedingungen und Temperaturen.

Strahlender Sonnenschein und milde Brisen (17.08.2024)

Der Samstag beginnt in Santanyí mit einem klaren Himmel und einer morgendlichen Temperatur von 29°C. Ein leichter Wind mit nur 5 km/h sorgt für eine erfrischende Brise. Es herrscht eine angenehme Luftfeuchtigkeit von 53%, bei einem Luftdruck von 1015 hPa. Der Sonnenaufgang ist für 5:02 Uhr zu erwarten, während der Sonnenuntergang sich für 18:40 Uhr ankündigt, womit man sich auf über 13 Stunden Sonnenlicht freuen darf.

Wechselhaftes Wetter zieht auf (18.08.2024 bis 19.08.2024)

Am Sonntag stellen sich einzelne Wolken am Himmel über Santanyí ein, die das strahlende Sonnenlicht leicht trüben können. Die Tageshöchsttemperatur liegt bei 28°C, und auch der Wind bleibt mit 5 km/h mäßig. Die Luftfeuchtigkeit steigt auf 59% an. Der Montag leitet eine kleine Änderung ein, mit leichtem Regen und einer Temperatur von 25°C wird das Wetter etwas frischer. Der Wind verstärkt sich leicht auf 7 km/h, und die Feuchtigkeit nimmt zu.

Zurück zur Sonne (20.08.2024 bis 24.08.2024)

In der Mitte der Woche kehrt der klare Himmel zurück und die Temperaturen pendeln sich wieder auf warme 27 bis 29°C ein. Die Windgeschwindigkeiten sind gering und die Luftfeuchtigkeit sinkt auf angenehme Werte von etwas über 50%. Die Sonnenauf- und -untergangszeiten verschieben sich nur unwesentlich, was lange und sonnenreiche Tage in Santanyí verspricht.

Für Freunde der warmen Mittelmeerbrise und des gemäßigten Klimas bietet die nächste Woche in Santanyí ideale Bedingungen zum Genießen der Insel Mallorca. Mit größtenteils klarem Himmel und geringen Niederschlagsprognosen steht einem entspannten Urlaub oder Freizeitgenuss nichts im Wege.

