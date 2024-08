7-Tage-Wettertrend für Santa Eugènia: Sonnige Aussichten und vereinzelte Schauer (18.8.2024)

Wetter in Santa Eugènia: Eine Woche von leichtem Regen bis klarer Sonne

Das Wetter in Santa EugèniaSanta Eugènia zeigt sich in der kommenden Woche von seiner abwechslungsreichen Seite. In der malerischen Gemeinde im Herzen Mallorcas können sich Einheimische und Touristen gleichermaßen auf sonnige Tage und vereinzelte Regenschauer einstellen, die für Erfrischung in den warmen Sommertagen sorgen.

Leichter Regen und angenehme Temperaturen zum Wochenstart

Der Montag, den 18. August 2024, läutet die Woche mit leichtem Regen ein. Die Temperaturen bleiben jedoch mit einem Höchstwert von 30°C sehr angenehm. Eine leichte Brise bei etwa 4 km/h sorgt für eine angenehme Frische. Mit einer Luftfeuchtigkeit von 47% und einem Luftdruck von 1013 hPa bleibt das Wetter ideal für verschiedenste Aktivitäten im Freien. Sonnenauf- und untergang markieren den Tag um 05:04 Uhr morgens bzw. 18:41 Uhr abends.

Strahlender Sonnenschein und Klarheit am Himmel

Am Dienstag und Mittwoch, dem 19. und 20. August verspricht der Himmel über Santa Eugènia klare Verhältnisse. Die Temperaturen liegen bei 29°C beziehungsweise 30°C, wobei der Wind weiterhin sanft mit 5 km/h bzw. 4 km/h wehen soll. Die Luftfeuchtigkeit sinkt etwas auf 43% und 41%, während der Luftdruck leicht auf 1014 hPa und 1015 hPa steigt.

Wärmeres Klima und spätsommerliche Erfrischung

Ab Donnerstag, den 21. August, klettern die Temperaturen auf bis zu 32°C, und zum Ausklang der Woche, ab dem 22. August, präsentiert sich das Wetter wechselhaft mit einer erneuten Abkühlung auf 28°C und leichtem Regen. Die Luftfeuchtigkeit variiert dabei zwischen 30% und 62%, während der Luftdruck stabil bleibt.

Das Wochenende: Heiter bis perfekt

Das Wochenende hält die heißesten Tage der Woche bereit. Am Samstag, dem 23. August, erwarten Sie in Santa Eugènia Temperaturen von bis zu 34°C, und der Höhepunkt erreicht am Sonntag mit bis zu 36°C unter einem klaren Himmel. Ein beständiger, leichter Wind und sinkende Luftfeuchtigkeit lassen die hohen Temperaturen angenehmer wirken. Den Abschluss der Wetterwoche bildet der Montag, der 25. August, mit einer angenehmen Abkühlung auf 33°C und gelegentlichen erfrischenden Schauern.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 18.8.2024, 01:40:11. +++