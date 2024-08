7-Tage-Wettervorhersage für Artà (18.08.24 - 25.08.24): Sommerwetter mit angenehmen Abkühlungen

Das Sommerwetter in Artà: Angenehme Temperaturen und gelegentliche Regenschauer

Die pittoreske Stadt Artà auf Mallorca präsentiert sich in der kommenden Woche von ihrer sommerlich warmen und gelegentlich feuchten Seite. Urlauber und Einheimische dürfen sich auf eine abwechslungsreiche 7-Tage-Wettervorhersage freuen, die neben sonnenreichen Tagen auch erfrischende Regenschauer bereithält.

Leichte Regenfälle läuten die Woche ein

Am Sonntag, den 18. August 2024, betritt das Wetter in Artà mit leichtem Regen die Bühne, während das Thermometer freundliche 28 Grad Celsius anzeigt. Ein sanfter Wind von nur 8 km/h sorgt für willkommene Abkühlung. Mit einer relativen Feuchtigkeit von 58% und einem Luftdruck von 1013 hPa ist ein angenehmes Klima geboten. Die Sonne wird um 05:01 Uhr auf- und um 18:39 Uhr untergehen, um den Tag mit einem bezaubernden Lichtspiel zu verabschieden.

Wetterentwicklung im Laufe der Woche

Die darauf folgenden Tage locken mit einer Mischung aus leichten Regenschauern und klarem Himmel. Am Montag, dem 19. August, kühlen die Temperaturen leicht ab und erreichen 25 Grad Celsius, während der Himmel erneut von Regenwolken gekrönt wird. Die konstante Windstärke von etwa 8 km/h begleitet den Tag, genauso wie eine leicht höhere Luftfeuchtigkeit von 67%. Der Luftdruck liegt stabil bei 1014 hPa.

Ein Hochdruckgebiet bringt am Dienstag, den 20. August, und Mittwoch, den 21. August, jeweils klaren Himmel und vereinzelte Wolken in Artà. Mit maximalen Tagestemperaturen von 27 Grad Celsius bleibt das sommerliche Flair erhalten. Der Wind flaut am Dienstag auf 4 km/h ab und steigert sich am Mittwoch leicht auf 5 km/h. Die Luftfeuchtigkeit schwankt zwischen 56% und 60%, während der Luftdruck weiterhin stabile Verhältnisse mit Werten um 1015 hPa verspricht.

Die zweite Wochenhälfte begrüßt uns am Donnerstag, den 22. August, mit teilweise bewölktem Himmel. Die Temperaturen pendeln weiter bei 27 Grad Celsius, mit einem Wind von 6 km/h und einer Luftfeuchtigkeit von 61%. Der Barometerstand beträgt 1013 hPa.

Ausblick auf das Wochenende in Artà

Das Wochenende in Artà wird von kristallklarem Himmel dominiert. Sowohl am Freitag, den 23. August, als auch am Samstag, den 24. August, erwärmt die Sonne die mittelalterliche Stadt auf angenehme 28 Grad Celsius. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von etwa 5-6 km/h, während die Luftfeuchtigkeit und der Luftdruck ähnliche Werte wie zuvor aufweisen.

Der abschließende Sonntag der Folgewoche, der 25. August, hält mit 26 Grad Celsius und einem leicht kräftigeren Wind von 7 km/h eine Spur Kühle bereit. Trotz der hohen Luftfeuchtigkeit von 71% bleibt es trocken und die Sicht auf das tiefblaue Mittelmeer ist ungetrübt. Der Luftdruck steigt auf 1019 hPa an und signalisiert damit die Konstanz des herrlichen Sommerwetters.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 18.8.2024, 01:22:53. +++