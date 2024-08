Aktuelle Wetteraussichten für Son Servera: Die kommende Woche verspricht Sonnenschein und leichten Regen (18.8.2024)

Wettertrend für Son Servera: Eine Woche voller Sonnenschein mit gelegentlichen Regenschauern

Die nächsten Tage auf Mallorca stehen ganz im Zeichen einer sommerlichen Wetterlage mit gelegentlichen Regenschauern. Beginnend mit dem 18.8.2024, lässt das Wetter in Son Servera Urlauberherzen höherschlagen und bietet den perfekten Mix aus Warm und Nass, um die Insel in all ihren Facetten zu genießen.

Leichter Regen zu Beginn, doch die Sonne lässt nicht lange auf sich warten

Am Sonntag, dem 18. August, zeigt sich das Wetter in Son Servera zunächst von einer leicht nassen Seite. Bei Temperaturen um die 28°C und einer frischen Brise bei 8 km/h erfrischt uns leichter Regen. Mit einer Luftfeuchtigkeit von 60% und einem barometrischen Druck von 1013 hPa ist es ein behaglicher Start in die neue Woche.

Der Montag hält an diesem Charakter fest und bietet bei 25°C ebenfalls leicht nasse Bedingungen. Die Luftfeuchtigkeit steigt auf 67%, während der Druck etwas anzieht auf 1014 hPa. Der Wind bleibt moderat und verspricht angenehme Abkühlung.

Klare Himmelsaussichten und angenehme Temperaturen ab Mitte der Woche

Ab dem 20. August kündigt sich eine klare Trendwende an. Die Tage werden geprägt von blauem Himmel und strahlender Sonne. Das Thermometer hält sich stetig um die 27°C, was zu ausgedehnten Tagesausflügen oder erholsamen Stunden am Strand einlädt. Zugleich bleibt der Wind sanft, sodass es nie unangenehm wird.

Die Luftfeuchtigkeit verweilt auf einem angenehmen Niveau und die barometrischen Werte spiegeln stabile Wetterverhältnisse wider. Die Sonne geht zwischen 5:3 und 5:8 Uhr auf und verwöhnt uns bis in die Abendstunden hinein, mit einem Sonnenuntergang um 18:30 Uhr am Ende dieser goldenen Woche.

Blick auf das Wochenende: Sonnig mit idealen Bedingungen für Freizeitaktivitäten

Das Wochenende hält das Versprechen der Woche und offeriert uns klare, blaubedruckte Himmel. Besonders der 23. und 24. August stehen für pures Sommerfeeling, mit maximalen Temperaturen um die 28°C. Geringfügige Luftbewegungen bei nur 5-6 km/h und eine nach wie vor moderate Feuchte garantieren perfekte Voraussetzungen für Ausflüge in die malerische Umgebung von Son Servera.

Das Ende der Vorhersageperiode markiert ein weiterer Tag mit klarem Himmel und Temperaturen, die das sommerliche Wohlbefinden abrunden. Mit einer minimal höheren Luftfeuchtigkeit und einem Druck von 1019 hPa bleibt das Wohlgefühl erhalten, während die Tage allmählich kürzer werden.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 18.8.2024, 01:44:01. +++