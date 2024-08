Andratx Wettervorhersage: Eine Woche voller Sonne und Wolken (18.8.2024)

Wetteraussichten für Andratx: 18. August bis 25. August 2024

Bewölkter Himmel und Sonnenschein im Wechsel erwarten Einheimische und Urlauber in Andratx während der nächsten sieben Tage. Die Temperaturen bewegen sich angenehm um die sommerlichen 27 Grad Celsius, und auch Wind und Regen präsentieren sich moderat. Tauchen Sie ein in unsere detaillierte Wettervorhersage für Andratx und planen Sie Ihre Aktivitäten mit Weitblick.

Wetterübersicht für die kommende Woche

Der Start in die Woche am Sonntag, den 18. August, präsentiert sich mit dichten Wolken, allerdings bei wolkenverhangenem Himmel, bleibt es mit 27 Grad Celsius warm. Ein leichter Wind wird dabei für erfrischende Momente sorgen.

Am Montag lockern die Wolken etwas auf, das Thermometer zeigt 25 Grad Celsius bei einer Luftfeuchtigkeit von 58%. Die Windbewegungen sind ein wenig lebhafter als am Vortag. Erwarten Sie eine Symbiose aus Sonne und Wolken.

Der Dienstag lockt mit strahlendem klarem Himmel und verspricht mit Temperaturen um 26 Grad Celsius ideale Bedingungen für Outdoor-Aktivitäten.

Am Mittwoch hält leichter Regen Einzug in Andratx, was die sommerliche Stimmung jedoch kaum trüben dürfte. Mit 26 Grad Celsius und mildem Wind ist weiterhin für ein angenehmes Klima gesorgt.

Der Donnerstag bleibt mit überzogenem Himmel und einer Temperatur von 26 Grad Celsius konstant angenehm, wobei sich die Luftfeuchtigkeit leicht erhöht. Ein Tag, um es sich vielleicht einmal drinnen gemütlich zu machen.

Anschließend bringt das Wochenende wieder Klartage. Sowohl am Freitag mit 27 Grad Celsius als auch am Samstag mit 28 Grad heiß hergeht es unter der Sonne Andratxs. Der Wind nimmt sich zurück und lässt die Sommerwärme voll zur Geltung kommen.

Am Ende unseres Wetterberichts steht der Sonntag. Zwar sinkt das Thermometer leicht auf 27 Grad Celsius, jedoch bleibt der Himmel klar, was auf einen strahlenden Tagesabschluss hindeutet.

Wettervorhersage im Detail

Planen Sie Ihre Freizeitaktivitäten oder den nächsten Strandbesuch mit unserer zuverlässigen 7-Tage-Wettervorhersage für Andratx und genießen Sie das Beste, was der mallorquinische Sommer zu bieten hat.

