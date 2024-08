Felanitx auf Mallorca - Sonnige Aussichten und milde Sommerbrisen: Die Wetterprognose für die kommende Woche (18.8.2024)

Die Sommerhitze bleibt beständig: Wettervorhersage für Felanitx (18.08. - 25.08.2024)

Mit der zweiten Augusthälfte in vollem Gange, bietet FelanitxFelanitx auf Mallorca Einwohnern und Urlaubern weiterhin die idealen Bedingungen, um die mediterrane Sonne und die herrlichen Strände der Insel in vollen Zügen zu genießen. Lassen Sie uns einen Blick auf das Wetter für die nächste Woche werfen, damit Sie Ihre Pläne entsprechend anpassen können.

Stabile Sommerbedingungen und geringe Niederschlagswahrscheinlichkeit

Der Start in die neue Woche am 18. August präsentiert sich mit bedecktem Himmel, doch die Temperaturen bleiben mit etwa 29°C sehr angenehm. Der Wind weht mit leichten 6 km/h, was die Stimmung für Outdoor-Aktivitäten nicht trüben sollte. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei 50% und der Luftdruck bei 1013 hPa.

Am 19. August erwartet Sie eine vergleichbare Wetterlage, mit vereinzelt auftretenden Wolken bei Temperaturen um die 27°C. Die relative Feuchte steigt leicht auf 54%, und es herrscht ein gleichbleibender Luftdruck von 1014 hPa.

Ein strahlend blauer Himmel Mitte der Woche

Ab dem 20. August zeigt sich der Himmel klar und das Thermometer klettert wieder auf 29°C. Mit Windgeschwindigkeiten von rund 5 km/h und einer Luftfeuchtigkeit von 48% dürfen Sie sich auf perfekte Urlaubstage freuen.

Der 21. August verhält sich ähnlich mit wenigen Wolken und Temperaturen, die konstant bei 29°C bleiben. Eine schwache Brise und eine Luftfeuchtigkeit von 49% sorgen für ein ideales Klima.

Wolkiger aber weiterhin warmer Ausklang der Woche

Zum 22. August nimmt die Bewölkung einmal mehr zu, doch die Temperaturen verweilen bei angenehmen 28°C. Mögliche Pläne im Freien sind nach wie vor eine gute Idee, da der Wind mit nur 4 km/h weht und somit kaum spürbar ist.

In den darauf folgenden Tagen des 23. und 24. August herrscht wieder ein ungetrübter Himmel mit Höchsttemperaturen um die 30°C – perfekt für alle Sonnenanbeter und jene, die aktiv die Insel erkunden wollen. Die Luftfeuchtigkeit bleibt mit Werten um die 50% angenehm niedrig.

Das erwartet Sie zum Ende der kommenden Woche

Den Abschluss der Woche markiert der 25. August mit dem Höhepunkt der Temperaturen. Es wird erwartet, dass das Thermometer Werte um 31°C erreicht. Das Wetter bleibt klar, während die Windgeschwindigkeit auf 6 km/h ansteigt und einen leichten, sommerlichen Hauch durch die Straßen von Felanitx trägt.

Planen Sie Ihre Aktivitäten im Freien, genießen Sie die lokalen Köstlichkeiten in den zahlreichen Cafés und Restaurants und nutzen Sie das stabile Wetter, um die zahlreichen Sehenswürdigkeiten und die atemberaubende Natur Mallorcas zu entdecken.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 18.8.2024, 01:29:58. +++