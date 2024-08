Sonnige Aussichten und leichte Regenschauer: Das Bunyola-Wetter für die kommenden Tage (18.08.2024 bis 25.08.2024)

Wettervorschau: Bunyola erwartet eine Woche voller Abwechslung

Die malerische Gemeinde Bunyola auf Mallorca gleicht in den kommenden Tagen einem Schauspiel der Elemente. Mit einer Mischung aus sonnigen Abschnitten und gelegentlichen Regengüssen können Einheimische und Urlauber sich auf eine interessante Woche freuen. Die Temperaturen schwanken angenehm zwischen sommerlichen 25°C und heißen 32°C.

Start in die Woche mit leichtem Regen

Der 18. August beginnt mit einer leichten Erfrischung. Bei 27°C dürfen wir vereinzelte Regentropfen erwarten, die jedoch nichts an der angenehmen Windgeschwindigkeit von nur 3 km/h ändern werden. Die Feuchtigkeit bleibt mit 55% im moderaten Bereich, und der Luftdruck bei entspannten 1013 hPa.

Ein paar Wolken begleiten den Dienstag

Am 19. August wird es bei leicht bewölktem Himmel 26°C warm. Die Wolken bieten einen charmanten Sonnenschutz, während der Wind leicht auf 4 km/h zulegt. Die Luftfeuchtigkeit sinkt erfreulich auf 49%, was für erfrischende Momente sorgt.

Klarer Himmel und Sonnenschein am Mittwoch

Der 20. August präsentiert uns das Urlaubsidyll, das sich jeder wünscht: Ein klarer Himmel über Bunyola und ein sonniger Tag mit 27°C. Die Windverhältnisse bleiben konstant, und die Luftfeuchtigkeit bei gemütlichen 51%.

Wärmetrend mit Niederschlägen unterbrochen

Der Donnerstag, 21. August, lässt die Temperaturen auf 29°C klettern, obwohl erneut mit etwas Regen zu rechnen ist. Niedrige Windstärken und eine Luftfeuchtigkeit von 43% machen den Tag dennoch angenehm.

Erneut Regen und Abkühlung am Freitag

Zum Freitag, 22. August, erwarten uns wieder leicht regnerische Einflüsse, die die Temperaturen auf 25°C herunterkühlen. Trotz der etwas erhöhten Luftfeuchtigkeit von 69% bleibt das Wetter mit einem leichten Wind von 4 km/h behaglich.

Klare Aussichten für das Wochenende

Das Wochenende startet mit einem klaren Samstag, 23. August, und einem Hoch von 30°C, was Bunyola in bestes Sommerlicht taucht. Am Sonntag steigen die Temperaturen weiter auf 32°C, bevor leichte Regenschauer am Montag, 25. August, wieder für Abkühlung sorgen. Das Wochenende klingt mit angenehmer Frische und 30°C aus.

Fazit: Eine Woche voller Überraschungen

Bunyola zeigt sich in der kommenden Woche von seiner abwechslungsreichen Seite. Die vorhergesagten Schauer dürften die Freude an der natürlichen Schönheit der Region nicht trüben. Aufgrund der vorherrschend milden Temperaturen steht einer Erkundungstour oder einem entspannten Tag am Strand nichts im Wege.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 18.8.2024, 01:24:57. +++