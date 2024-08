Wetter Campanet (18.08.24 bis 25.08.24): 7-Tage-Vorhersage mit Sonnenschein und vereinzelt Regen

Wettervorhersage für Campanet: Sonnige Aussichten und vereinzelte Regenschauer

Die schönen Sommertage auf der malerischen Insel Mallorca versprechen uns in der Stadt Campanet eine vielversprechende Woche. Während das Wetter durchgehend angenehme Temperaturen und meist klaren Himmel bereithält, dürften die wenigen Regentropfen eine willkommene Erfrischung für die Natur und die Urlauber sein.

Sonnige Aussichten für Campanet ab dem 18. August 2024

Beginnend mit Sonntag, den 18.08.24, erwartet uns eine leicht bewölkte Wetterlage, jedoch ohne die Aussicht auf Regen. Mit einer Höchsttemperatur von 30°C und einer angenehmen Brise von 5 km/h gleitet der Tag in einen warmen Abend mit einem atmosphärischen Sonnenuntergang um 18:40 Uhr über.

Beständiger Sonnenschein und klare Nächte

Am Montag sowie am Dienstag präsentiert sich der Himmel über Campanet in tiefstem Blau, während das Thermometer sich bei um die 29°C bis 30°C einpendelt. Die frischen Morgenstunden versprechen mit Sonnenaufgängen kurz nach 5 Uhr einen vitalen Start in den Tag, und die Abende laden mit klarem Sternenhimmel zum Verweilen ein.

Inseltypische Wetterkapriolen - leichter Regen zwischendurch

Der Mittwoch den 21.08.24 bringt uns dann bei 31°C eine Mischung aus Sonne und Wolken, was für angenehm luftige Verhältnisse sorgt. Auch am Donnerstag, den 22. August, sollten Sie den Regenschirm nicht vergessen, denn gelegentlicher leichter Regen bei 29°C könnte den Tag begleiten.

Hochsommerliche Verhältnisse zum Wochenende

Das Wochenende startet mit hochsommerlichen 33°C und 34°C am Freitag und Samstag unter einem strahlenden Himmel. Der Wind weht mäßig und durch die geringe Luftfeuchtigkeit bleibt das Klima erträglich. Zum Ausklang der Woche lässt sich am Sonntag jedoch wieder mit gelegentlichen Regengüssen rechnen, obwohl das Thermometer immer noch sommerliche 29°C anzeigt.

Wetterzusammenfassung Campanet - Die ideale Woche für Sonnenanbeter

Mit insgesamt wenigen Regentagen und meist klarem Himmel bleibt die Woche in Campanet eine perfekte Zeit, um das mediterrane Leben in vollen Zügen zu genießen. Ob es nun lange Strandtage sind oder Erkundungstouren durch das idyllische Hinterland, das Wetter spielt mit und belohnt uns mit herrlichen Bedingungen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 18.8.2024, 01:26:05. +++