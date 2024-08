Wetter in Costitx, Mallorca: Heiße Augusttage mit klarer Brise und gelegentlichem Regen (18.8.2024)

Das Wetter in Costitx: Eine Vorausschau in die letzte Augustwoche 2024

Die Bewohner und Besucher von Costitx können sich auf eine heiße letzte Augustwoche einstellen, die gelegentlich von einer erfrischenden Brise und einem milden Niederschlag begleitet wird. Der Sommer auf Mallorca zeigt sich von seiner vielfältigen Seite und belohnt uns mit besten Bedingungen für alle, die die warmen Tage im Freien genießen möchten.

Sonntag, 18. August 2024

Mit einem überwiegend bewölkten Himmel aber trotzdem hohen Temperaturen von 31°C startet Costitx in die neue Woche. Der Wind weht leicht mit 5 km/h und sorgt für eine angenehme Brise, während die Luftfeuchtigkeit bei 41% liegt.

Montag, 19. August 2024

Die Sonne wird mit einem klaren Himmel triumphieren und das Thermometer auf 30°C klettern. Bei einer Windgeschwindigkeit von 4 km/h und einer Luftfeuchtigkeit von 38% steht einem perfekten Sommertag nichts im Wege.

Dienstag, 20. August 2024

Die Temperaturen halten sich stabil bei 31°C und der Himmel zeigt sich erneut klar. Mit einer sanften Brise von 3 km/h wird es ein weiterer idealer Tag für Aktivitäten unter der Sonne Mallorcas sein.

Mittwoch, 21. August 2024

Costitx kann sich auf einen der wärmsten Tage der Woche einstellen - die Quecksilbersäule steigt auf 33°C. Vereinzelte Wolken am Himmel und eine leichte Brise sind die perfekte Kombination für einen Sommertag.

Donnerstag, 22. August 2024

Temperaturrückgang auf 29°C und einem überwiegend bewölkten Himmel, bei einer erhöhten Luftfeuchtigkeit von 53%. Es bleibt jedoch trocken und somit weiterhin angenehm für alle Outdoor-Enthusiasten.

Freitag, 23. August 2024

Der Himmel klart auf und es erwartet Sie ein sonniger Tag bei Temperaturen von 34°C. Die Luftfeuchtigkeit sinkt auf 29%, was für einen angenehmen, kühlenden Effekt sorgt.

Samstag, 24. August 2024

Sonnenschein pur und ein neuer Spitzenwert bei den Temperaturen mit 35°C bilden den Höhepunkt der Woche. Die leichte Brise bleibt uns erhalten und macht den Hochsommertag in Costitx zu einem echten Genuss.

Sonntag, 25. August 2024

Zum Abschluss der Woche bringt leichter Regen Erfrischung und lässt die Temperaturen auf 32°C zurückgehen. Perfekte Voraussetzungen für einen entspannten Sonntag.

Ob am Strand, im Café oder bei einem Spaziergang durch die charmanten Straßen von Costitx, das Wetter bietet optimale Bedingungen für eine breite Palette an Aktivitäten. Die angenehmen Abendstunden laden dazu ein, die malerischen Sonnenuntergänge zu beobachten, welche in dieser Woche zwischen 18:32 und 18:40 Uhr stattfinden.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 18.8.2024, 01:27:50. +++