Wetter in Palma: Die Sonne macht sich breit mit ungetrübtem Himmel und steigenden Temperaturen (18.8.2024)

Wetterausblick für Palma: Sonne pur und Sommerwärme

Palma, die pulsierende Hauptstadt Mallorcas, wird in den kommenden Tagen von einem mildem Klima und überwiegend klarem Himmel verwöhnt. Die Urlaubshochburg präsentiert sich als perfektes Ziel für Sonnenanbeter und all jene, die den mediterranen Sommer in vollen Zügen genießen möchten. Hier ist die ausführliche Wettervorhersage für die nächsten 7 Tage in Palma de Mallorca.

Temperaturen klettern: Erwarten Sie sommerliche Tage

Startend mit dem 18. August 2024, zeigt das Thermometer angenehme 29°C bei überwiegend bewölktem Himmel. Trotz der Wolken lockt das warme Wetter mit idealen Bedingungen für Stadterkundungen und gemütliche Café-Besuche in der Altstadt.

Der folgende Tag, der 19. August, begrüßt Sie mit günsten 27°C und nur wenige Wolken zieren das Himmelszelt über Palma. Ein idealer Tag, um die umliegenden Strände und Buchten zu erkunden.

Am 20. August strahlt der Himmel über Palma in reinstem Blau. Bei 28°C und einem klaren Himmel können Sie das schöne Wetter für Outdoor-Aktivitäten nutzen oder sich einfach an der Strandpromenade entspannen.

Leichter Regen bringt Erfrischung

Mit dem 21. August kündigt sich eine kleine Abkühlung an. Leichter Regen lässt die Temperaturen auf angenehme 30°C steigen. Dieser Tag ist wie gemacht für Museumsbesuche oder Shoppingtouren in der Stadt.

Die Wolken am 22. August halten die Temperaturen bei erfrischenden 27°C. Das Wetter ist ideal, um die natürliche Schönheit Mallorcas auf Wanderungen oder Radtouren zu entdecken.

Wärme und Klarheit kehren zurück

Den Abschluss der Woche markieren strahlend schöne Tage mit klarem Himmel. Am 23. und 24. August klettert das Quecksilber auf 31°C bzw. beeindruckende 33°C. Diese Tage sollten Sie im Freien verbringen, am besten am Meer mit einer leichten Brise um Sie herum.

Der 25. August bleibt mit 32°C weiterhin im Bereich der Hochsommerwerte. Ein perfekter Tag, um die Ferien auf Mallorca ausklingen zu lassen.

Wissenswertes für Ihren Aufenthalt

Die Luftfeuchtigkeit bewegt sich in einer Spanne von 43% bis 68%, und der Wind weht mit einer leichten Brise von 4 bis 5 km/h. Der Luftdruck liegt zwischen 1013 und 1018 hPa. Beachten Sie auch die Sonnenauf- und -untergangszeiten, um Ihre Tage optimal zu nutzen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 18.8.2024, 01:37:15. +++