Wetter in Sant Joan, Mallorca: Sommerliche Aussichten mit gelegentlichen Regenschauern (18.08.2024 bis 25.08.2024)

Ein sommerliches Wettererlebnis in Sant Joan

Die kommende Woche präsentiert sich in Sant Joan auf Mallorca als wahres Sommermärchen mit angenehmen Temperaturen, die regelmäßig die 30°C-Marke durchbrechen. Gelegentliche Niederschläge sorgen für eine erfrischende Abwechslung in der heißen Sommerzeit. Hier erhalten Sie eine detailreiche Prognose über das Wetter in Sant Joan – perfekt, um Ihre Aktivitäten und Pläne für die Woche zu schmieden.

Moderater Regen und Sonnenschein - Wetterdynamik der nächsten Tage

Am Sonntag, den 18.08.2024, startet die Woche mit moderatem Regen bei einer Tageshöchsttemperatur von 27°C. Doch keine Sorge, der Wind bleibt mit gerade mal 8 km/h sanft und die Luftfeuchtigkeit bei angenehmen 50%. Der Tag beginnt mit einem malerischen Sonnenaufgang um 05:04 Uhr und endet mit einem stimmungsvollen Sonnenuntergang um 18:48 Uhr.

Am folgenden Montag können Sie sich auf leichtere Regenschauer einstellen, bei einer noch freundlicheren Temperatur von 28°C, begleitet von einer reduzierten Luftfeuchtigkeit von 31% und schwächeren Winden mit 6 km/h.

Dienstag, der 20.08.2024, grüßt mit einem klaren blauen Himmel und steigenden Temperaturen um 30°C, optimal, um die Insel in Ihrer vollen Pracht zu erleben.

Der Mittwoch fördert mit einigen wenigen Wolken am Himmel und einer Temperatur von 32°C das sommerliche Lebensgefühl. Die Luftfeuchtigkeit verharrt im gemäßigten Bereich und der Luftdruck zeigt stabile 1015 hPa.

Beständiges Sommerwetter mit überraschenden Regentropfen

Die zweite Wochenhälfte startet am Donnerstag mit leichten Regenfällen und einer konstant hohen Temperatur von 32°C. Ein Tag wie geschaffen für entspannte Stunden in einem der zahlreichen Cafés.

Am Freitag hält das sommerliche Wetter weiterhin an, es herrscht erneut ein wolkenloser Himmel bei einer Höchsttemperatur von 31°C. Der Samstag beschenkt uns dann mit milden Temperaturen und der Aussicht auf sanfte Regenschauer.

Den krönenden Abschluss bildet der Sonntag, der mit einer beeindruckenden Maximaltemperatur von 33°C und leichten Regenfällen aufwartet. Die Windgeschwindigkeiten bleiben moderat, die Luftfeuchtigkeit angenehm, und der Druck im gesunden Mittel.

Planen Sie voraus mit dem 7-Tage-Wettertrend

Ob Sie nun den Stränden einen Besuch abstatten, sich auf eine Wanderung begeben oder es sich einfach nur auf Ihrer Terrasse gemütlich machen möchten, das Wetter in Sant Joan ist durchgehend einladend, trotz einiger regnerischer Überraschungen. Nutzen Sie den gemäßigten Wind, um im glasklaren Wasser Mallorcas zu segeln oder entspannen Sie sich bei einem guten Buch unter der sommerlichen Sonne.

Die Wetterprognose für Sant Joan lässt kaum Wünsche offen: Sonne, leichte Brisen und abendliche Sonnenuntergänge, die unvergesslich bleiben. Machen Sie das Beste aus jedem Tag mit der Gewissheit der sommerlichen Wetterlage im Herzen von Mallorca.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 18.8.2024, 01:39:29. +++