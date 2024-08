Wetter Lloret de Vistalegre: 7-tägige Prognose vom 18.08.2024 bis 25.08.2024

Das aktuelle Wetter in Lloret de Vistalegre: Eine warme Woche steht bevor

Die kleine Gemeinde Lloret de Vistalegre auf Mallorca erwartet eine Woche voller Sonnenschein und hoher Temperaturen. Der Sommer zeigt sich von seiner schönsten Seite, mit klarem bis leicht bewölktem Himmel, sanften Brisen und idealen Bedingungen für jeden Urlauber und Einheimischen. Tauchen Sie in diese umfassende Wettervorhersage ein, um sich auf die bevorstehenden Tage bestmöglich vorzubereiten.

Vorhersage für eine beständig warme Woche

Montag, 18.08.2024: Die Woche startet mit overcast clouds und einer Höchsttemperatur von 31°C. Der Wind hält sich mit 5 km/h zurück, während die Luftfeuchtigkeit bei 42% liegt. Die Sonne begrüßt uns früh um 05:03 Uhr und verabschiedet sich um 18:40 Uhr hinter den Horizont. Dienstag, 19.08.2024: Ein Tag mit few clouds, und die Temperaturen sinken leicht auf 29°C. Die Windverhältnisse bleiben konstant, und die Luftfeuchtigkeit senkt sich auf angenehme 41%. Sonnenaufgang und -untergang markieren den Tag an den Zeiten 05:04 Uhr bzw. 18:39 Uhr. Mittwoch, 20.08.2024: Unter einem clear sky erwärmt sich Lloret de Vistalegre wieder auf 31°C, bei einer leichten Brise von 3 km/h und einer reduzierten Luftfeuchtigkeit von 37%. Sonnenauf- und -untergang sind um 05:05 Uhr bzw. 18:37 Uhr zu erwarten. Donnerstag, 21.08.2024: Mit scattered clouds steigt das Thermometer sogar auf ein Maximum von 32°C. Die Bewölkung bietet einen leichten Schutz vor der Sonne, die Luftfeuchtigkeit fällt auf 30%. Die Zeiten für Sonnenauf- und -untergang bleiben nahezu konstant. Freitag, 22.08.2024: Die Temperatur sinkt leicht auf 29°C und der Himmel präsentiert sich mit overcast clouds. Eine erhöhte Luftfeuchtigkeit von 53% könnte für etwas schwülere Verhältnisse sorgen. Samstag, 23.08.2024: Eine strahlende Sonne erwartet uns bei clear sky und Höchstwerten von 33°C. Die perfekten Bedingungen für Aktivitäten im Freien mit einer angenehmen Windgeschwindigkeit und geringer Luftfeuchtigkeit. Sonntag, 24.08.2024: Die Temperaturen erreichen ihren Höhepunkt mit 34°C unter einem clear sky. Genießen Sie die warmen Sommertage, die Sonne wird ab 05:09 Uhr scheinen und um 18:31 Uhr untergehen. Montag, 25.08.2024: Zum Abschluss der siebentägigen Prognose zeigt sich das Thermometer nochmals großzügig bei 32°C und clear sky. Ein leichter Anstieg der Windgeschwindigkeit auf 6 km/h sorgt für eine frische Brise zum Wochenbeginn. Wetteraussichten und Tipps für Lloret de Vistalegre

Für die Einwohner und Besucher von Lloret de Vistalegre sind die kommenden sieben Tage ideal, um die wunderbare Landschaft zu erkunden, an den Stränden zu entspannen oder einfach das mediterrane Leben zu genießen. Vergessen Sie nicht, sich mit ausreichend Sonnenschutz auszurüsten, denn die Sommersonne kann intensiv sein. Ob bei Spaziergängen in der Natur, bei einem Café con leche auf der Plaza oder bei einer Radtour durch die malerischen Felder, das Wetter ist Ihr perfekter Begleiter in dieser zauberhaften Woche. Bleiben Sie hydratisiert und freuen Sie sich auf angenehm warme Augusttage auf der wundervollen Insel Mallorca.

