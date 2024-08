Wetter Santanyí (18.08.24 bis 25.08.24): 7-Tage-Prognose für spätsommerliches Mallorca

Wetteraussichten für Santanyí: Eine Woche voller Sonne und milde Brisen

Die kommende Woche bietet in Santanyí auf Mallorca einen wunderbaren Spätsommer mit überwiegend klarem Himmel, vereinzelten Niederschlägen und angenehm warmen Temperaturen. Ein idealer Zeitraum, um die vielfältige Landschaft der Region zu genießen oder an einer der vielen malerischen Buchten zu entspannen.

Wetterüberblick für Santanyí - Beginn der Woche

Der Start in die Woche startet in SantanyíSantanyí am 18. August mit 28°C Höchsttemperatur und überwiegend bedecktem Himmel. Der Wind bleibt sanft bei 5 km/h, und trotz der Wolken ist ein Tagesausflug in die Natur oder ein Stadtbummel durchaus angenehm.

Der folgende Tag, 19. August, kündigt leichten Regen an, was die Temperaturen auf 26°C etwas abkühlt. Doch auch dann verspricht die frische Brise des 8 km/h Winds ein angenehmes Klima für Outdoor-Aktivitäten.

Sonniges Klima Mitte der Woche in Santanyí

Ab dem 20. August dürfen Sie sich auf klaren Himmel und Temperaturen um 27°C freuen, die sich bis zum 21. August auf 28°C erhöhen. Ideal, um ans Meer zu gehen und die warmen Strahlen bis in die Abendstunden zu genießen, wenn die Sonne erst gegen 18:35 Uhr untergeht.

Sonntag erwartet Sie leichter Regen

Am 22. August könnte etwas Regen auf dem Programm stehen, aber er wird voraussichtlich leicht ausfallen und bei einer Temperatur von 27°C kaum ins Gewicht fallen. Der Himmel klärt bald wieder auf und bietet so den perfekten Rahmen für einen Besuch der örtlichen Märkte oder ein romantisches Abendessen unter dem Sternenhimmel.

Die zweite Wochenhälfte bleibt sonnig

Die letzten Tage der Woche versprechen kontinuierlichen Sonnenschein. Sowohl der 23. August als auch der 24. August verwöhnen die Besucher und Anwohner von Santanyí mit maximal 29°C und erfrischenden Windstärken von 5 km/h.

Den krönenden Abschluss bildet der 25. August, an dem trotz eines leichten Windzuges von 7 km/h, die Temperaturen weiterhin bei heißen 29°C bleiben - ein perfekter Tag, um die wunderbaren Strände Mallorcas zu erkunden oder einfach die Seele baumeln zu lassen.

Ein Blick auf den Sonnenaufgang und Sonnenuntergang verrät: Die Tage sind lang und laden ein, den mediterranen Lebensstil in vollen Zügen zu genießen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 18.8.2024, 01:41:10. +++