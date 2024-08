Wetteraussichten für Capdepera: Sonnige Tage trotz vereinzelter Regentropfen - Mallorca steht eine warme Woche bevor (18.8.2024)

Ein Blick auf das Wetter in Capdepera vom 18. bis 25. August 2024

Das malerische Capdepera auf Mallorca bietet seinen Besuchern nicht nur imposante Landschaften und historische Sehenswürdigkeiten, sondern auch eine meteorologische Vielfalt, die in den kommenden Tagen Sonnenanbeter und Naturfreunde gleichermaßen beglücken wird. Die Wetterprognose verspricht eine warme Woche, obwohl das Wetter mit leichten Regenschauern für Erfrischung sorgt.

Wetterverlauf der Woche in Capdepera

Am Sonntag, den 18. August, kündigt sich mit leichtem Regen und Temperaturen von etwa 28°C ein balmy Tag an. Eine abendliche Brise mit einer Windgeschwindigkeit von 8 km/h verspricht Entspannung in den warmen Stunden des Tages. Die Luftfeuchtigkeit wird mit 62% eine angenehme Frische mitbringen, während der Luftdruck von 1013 hPa eine stabile Wetterlage anzeigt. Sonnenanbetende können den Sonnenaufgang um 5:01 Uhr und den Sonnenuntergang um 18:38 Uhr auf ihrer Wetter-Checkliste vermerken.

Der Montag, 19. August, präsentiert sich ähnlich mit leichten Regenschauern, aber die Temperaturen werden mit 25°C ein wenig mild sein. Mit einer gleichen Windgeschwindigkeit wie am Vortag sowie einer leichten Zunahme der Luftfeuchtigkeit auf 68% bleibt das Wohlfühlklima in Capdepera bestehen. Der Tag erwacht um 5:02 Uhr und neigt sich dem Ende entgegen um 18:37 Uhr.

Von Dienstag bis Donnerstag verwöhnt uns Capdepera mit ungestörtem Sonnenschein und Tagestemperaturen, die konstant bei angenehmen 27°C liegen. Mit einem leichten Rückgang der Windgeschwindigkeit auf 5 km/h und einem Luftdruck, der auf 1017 hPa klettert, stehen alle Zeichen auf perfektes Urlaubswetter.

Am Freitag, den 22. August, gesellen sich zu dem strahlenden Himmel vereinzelte Wolken, die jedoch den Temperaturen von 27°C keinen Abbruch tun werden. Die Luftfeuchtigkeit bleibt mit 65% im angenehmen Bereich, und die Windgeschwindigkeit hält sich beständig bei 6 km/h.

Durchgehendes Sommerwetter mit wolkenlosem Himmel beschert uns das Wochenende am Samstag und Sonntag, wo die Höchsttemperaturen erneut auf 28°C klettern. Die Luftfeuchtigkeit allerdings erreicht mit bis zu 74% einen leicht erhöhten Wert, besonders am Sonntag, wenn auch die Windgeschwindigkeit auf 7 km/h anzieht.

Die Woche klingt aus mit einem Montag, der uns weiterhin klaren Himmel und ein kleiner Rückgang auf frische 26°C schenkt, wobei der Luftdruck von 1019 hPa einen stabilen Ausblick in die nächste Woche ermöglicht.

Ausblick und Empfehlungen für Ihren Aufenthalt in Capdepera

Mit einer Aussicht auf überwiegend sonnige Tage und wohltemperierte Nächte bietet Capdepera den idealen Rahmen für vielfältige Aktivitäten im Freien. Die leichten Regenschauer, die zu Wochenbeginn auftreten können, sollten Besucher nicht abschrecken. Vielmehr laden diese erfrischenden Momente dazu ein, das vielfältige kulturelle Angebot von Capdepera zu entdecken oder einfach nur die Seele in einem der vielen Cafés baumeln zu lassen.

Während die Tage mit warmem Wetter locken, erinnern wir unsere Leser daran, den Sonnenschutz nicht zu vernachlässigen. Die Sonne auf Mallorca kann intensiv sein, und ein ausreichender Schutz ist wesentlich für einen unbeschwerten Aufenthalt.

Die Mallorca Zeitung wünscht Ihnen eine angenehme Woche in Capdepera und hält Sie natürlich stets über die aktuellsten Wettertrends und Neuigkeiten aus Mallorca auf dem Laufenden.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 18.8.2024, 01:26:57. +++