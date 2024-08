Wetteraussichten für Manacor: Sonne, leichte Wolken und sommerliche Temperaturen (18.08.2024 bis 25.08.2024)

Wetterprognose für Manacor – Eine Woche voller Sonnenschein

Die Stadt Manacor auf Mallorca, bekannt für ihre Perlenmanufakturen und die malerische Landschaft, erwartet eine Woche mit überwiegend klarem Himmel und angenehmen Temperaturen. Wer sich nach Sonne sehnt, wird in den kommenden Tagen nicht enttäuscht werden. Lasst uns einen detaillierten Blick auf die Wettervorhersage für den Zeitraum vom 18. bis zum 25. August 2024 werfen.

Start in die neue Woche mit gemäßigten Bedingungen

Montag, 18. August 2024: Die Woche beginnt mit bedecktem Himmel, jedoch lässt die angenehme Temperatur von 29°C vermuten, dass die Wolken nur wenig Einfluss auf das Urlaubsgefühl haben werden. Bei einer Windgeschwindigkeit von 6 km/h und einer relativen Feuchte von 50% erwartet Sie ein ausgeglichener Tag. Der Luftdruck liegt bei 1013 hPa. Sonnenaufgang und -untergang können Sie um 05:02 Uhr und 18:39 Uhr bestaunen.

Leichte Bewölkung und Temperaturen zum Genießen

Dienstag, 19. August 2024: Mit 26°C und vereinzelten Wolken am Himmel bleibt es weiterhin warm, die Luftfeuchtigkeit steigt leicht auf 58%. Auch der Luftdruck zeigt sich mit 1014 hPa stabil. Die Brise hält sich konstant bei 6 km/h.

Perfektes Wetter für Outdoor-Aktivitäten

Mittwoch, 20. August 2024: Ein idealer Tag, um Mallorcas Natur zu erkunden, denn der Himmel präsentiert sich klar. Bei 28°C und einem sanften Wind mit nur 4 km/h werden sämtliche Aktivitäten draußen zum Vergnügen.

Leichte Wolkenbetten am Donnerstag

Donnerstag, 21. August 2024: Einige wenige Wolken verzieren den sonst blauen Himmel. Die Temperaturen erreichen erneut 29°C, bei einer Luftfeuchtigkeit von 53%. Der Luftdruck steigt auf 1017 hPa, was auf eine weitere Stabilisierung des Wetters hindeutet.

Das Wochenende naht mit unveränderten Bedingungen

Freitag bis Sonntag (22. bis 24. August 2024): Das Wochenende zeigt sich ebenfalls von seiner besten Seite. Mit Temperaturen zwischen 28°C und 30°C und einem überwiegend klaren Himmel, werden diese Tage zu einer Einladung an alle, die Freizeit im Freien verbringen wollen.

Ein strahlender Abschluss der Woche

Montag, 25. August 2024: Die Woche klingt aus, wie sie begonnen hat: mit einem klaren Himmel und einer Tageshöchsttemperatur von 30°C. Der Wind bläst leicht mit 6 km/h, während die Luftfeuchtigkeit bei angenehmen 52% liegt. Erleben Sie den Sonnenaufgang um 05:09 Uhr und den Sonnenuntergang um 18:29 Uhr.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Wetter in Manacor in der nächsten Woche ideal für Urlauber und Einheimische ist, um die Insel in vollen Zügen zu genießen. Packen Sie Ihre Badesachen ein, denn sonnige Tage mit sommerlichen Temperaturen erwarten Sie an den Stränden Mallorcas.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 18.8.2024, 01:33:49. +++