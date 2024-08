Wetteraussichten für Puigpunyent, Mallorca: eine sonnige Woche erwartet Sie! (18.8.2024)

Wetterprognose für Puigpunyent: Sonne, leichte Brisen und gelegentlicher Regen

Die malerische Region Puigpunyent auf Mallorca steht vor einer Woche voll angenehmer Wetterbedingungen. Mit einer sanften Brise, die durch die Straßen weht, und dem Sonnenlicht, das die Landschaft erleuchtet, ist ein Spaziergang oder eine Wanderung in der Umgebung eine Einladung, die man nicht ausschlagen sollte.

Umfassende Wetteranalyse für Puigpunyent (18.08.2024 – 25.08.2024)

18. August: Der Montag startet mit bedecktem Himmel, doch lassen Sie sich davon nicht täuschen – die Temperaturen bleiben bei angenehmen 26°C. Der Wind hält sich mit lediglich 3 km/h zurück und lässt die Blätter sanft rascheln, während die Luftfeuchtigkeit mit 62% für ein erfrischendes Gefühl sorgt. Die Messungen zeigen einen Druck von 1013 hPa, was auf stabiles Wetter hindeutet.

Die Sonne begrüßt Puigpunyent schon um 05:05 Uhr und verabschiedet sich um 18:42 Uhr, was einen Tag voller Licht verspricht.

19. August: Am Dienstag verziert der Himmel sich mit vereinzelten Wolken, doch der Sonnenschein bleibt Ihnen mit 25°C erhalten. Eine leichte Brise von 5 km/h sorgt dabei für ein angenehmes Klima auf Ihrer Haut.

Mit einer Luftfeuchtigkeit von 55% und einem leichten Anstieg des Luftdrucks auf 1014 hPa ist von einem ausgeglichenen Wetterverlauf auszugehen.

20. August: Der Mittwoch begrüßt uns mit einem klaren Himmel und 25°C. Eine zarte Brise von 4 km/h wird von einer relativen Luftfeuchtigkeit von 61% begleitet, was zu einer entspannten Atmosphäre beiträgt. Der barometrische Druck bleibt stabil.

21. August: Donnerstag überrascht uns mit leichtem Regen, aber die Temperaturen halten sich weiterhin warm bei rund 26°C. Der Wind weht gleichmäßig und die Luftfeuchtigkeit weist milde 58% auf. Ein idyllischer Tag für diejenigen, die das Geräusch fallender Tropfen schätzen und die Frische nach einem kurzen Sommerregen genießen wollen.

22. August: Bedekte Himmel können die Stimmung in Puigpunyent am Freitag nicht trüben, da das Thermometer weiterhin sommerliche 25°C anzeigt. Der Wind umschmeichelt die Umgebung mit 4 km/h und einer höheren Feuchtigkeit von 69%, was die Vegetation zum Leuchten bringt.

23. August: Sonnig zeigt sich der Samstag mit weiter steigenden Temperaturen bis auf 27°C. Bei dieser angenehmen Hitze sorgt ein leichter Wind von 3 km/h für Abkühlung.

24. August: Der Sonntag präsentiert sich von seiner besten Seite mit klarem Himmel und Temperaturen, die auf 28°C klettern. Perfekte Bedingungen, um die Naturschönheit Mallorcas zu erkunden oder sich einfach in der Sonne zu entspannen.

25. August: Die Woche schließt ab mit einem weiteren Tag unter strahlend blauem Himmel und warmen 28°C. Eine leichte Brise ist wieder bei uns, während der Luftfeuchtigkeitswert sich ideale 61% annähert.

Das perfekte Wetter für Aktivitäten im Freien

Mit diesen Wetterbedingungen ist Puigpunyent ein hervorragender Ort für alle, die ihren Urlaub mit Aktivitäten im Freien bereichern möchten. Ob Fahrradfahren, Wandern oder einfach nur die Ruhe eines entspannenden Tages am Strand – die kommende Woche bietet die perfekten Voraussetzungen.

Lassen Sie sich diese traumhafte Woche nicht entgehen und genießen Sie Puigpunyent in all seiner Pracht!

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 18.8.2024, 01:39:03. +++