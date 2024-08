Wetteraussichten für Sóller: Sommerliches Flair mit gelegentlichen Schauern im August 2024 (18.8.2024)

Die neueste Wetterprognose für Sóller

Sóller, das malerische Städtchen im Herzen Mallorcas, wird in der Woche vom 18. bis zum 25. August 2024 von sommerlichen Wetterbedingungen geküsst, gepaart mit gelegentlichen leichten Regenschauern. Wir werfen einen detaillierten Blick auf die täglichen Wetterverhältnisse, damit Einwohner und Besucher ihre Aktivitäten entsprechend planen können.

Sonnige Aussichten mit vereinzelten Regentropfen

Der Start in die Woche am 18. August präsentiert sich mit leichtem Regen, einer erfrischenden Brise mit Winden von bis zu 3 km/h und einer maximalen Tagestemperatur von 29°C – ideal für all jene, die einem heißen Sommertag etwas Entspannung folgen lassen möchten. Die Luftfeuchtigkeit verharrt bei angenehmen 55%, während der Luftdruck bei 1013 hPa liegt.

Der folgende Tag, der 19. August, lädt mit nur wenigen Wolken am Himmel und Temperaturen um die 28°C zu ausgiebigen Strandbesuchen oder Wandertouren durch das Tramuntanagebirge ein. Die Windgeschwindigkeit legt leicht zu auf 4 km/h, während die Luftfeuchtigkeit auf erfreuliche 48% fällt.

Am 20. August dürfen sich Einheimische und Gäste über einen klaren Himmel freuen, der mit einer Temperatur von 29°C und einer milden Brise zu Aktivitäten im Freien einlädt. Die Luftfeuchtigkeit ist mit 50% weiterhin komfortabel, der Luftdruck steigt auf 1015 hPa.

Ein leichter Regenschauer kehrt am 21. August zurück und bringt eine Höchsttemperatur von 31°C. Die Luftfeuchtigkeit sinkt auf ideale 44%, was den Tag trotz der Feuchtigkeit angenehm machen dürfte.

Zwischenzeitlich wird das Wetter am 22. August von leichtem Regen und einer Temperatur von 27°C begleitet, was für Abkühlung sorgt und die Luftfeuchtigkeit auf 69% steigen lässt.

Die anschließenden Tage, der 23. und 24. August, begrüßen uns mit strahlendem Sonnenschein und Temperaturen von bis zu 32 bzw. 34°C – perfekt für alle, die den spätsommerlichen Glanz Mallorcas in vollen Zügen genießen wollen. Die Luftfeuchtigkeit ist mit 42% bzw. 38% sehr niedrig, was für ein angenehm trockenes Klima sorgt.

Die Woche findet ihren Abschluss am 25. August wobei leichte Regenfälle und eine frische Brise von 5 km/h zu erwarten sind, bei einer Maximaltemperatur von 31°C und einer Luftfeuchtigkeit von 53%.

Die Sonne von Sóller: Sonnenaufgang und Sonnenuntergang

Die malerische Landschaft von Sóller wird von frühen Sonnenaufgängen und späten Sonnenuntergängen gerahmt. Die Woche beginnt mit einem Sonnenaufgang um 05:04 Uhr und endet am 25. August mit einem Sonnenaufgang um 05:11 Uhr. Die Sonnenuntergänge können von Besuchern um 18:41 Uhr am Anfang und schon um 18:31 Uhr am Ende der Woche bewundert werden.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 18.8.2024, 01:43:27. +++