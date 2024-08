Wetterprognose für Fornalutx: Sonnige Aussichten mit vereinzelten Regentropfen (18.8.2024–25.8.2024) (18.8.2024)

Das aktuelle Wetter in Fornalutx: Eine Woche voller Sonne mit leichten Regenschauern

Fornalutx – Das malerische Dorf im Herzen der Serra de Tramuntana bietet nicht nur atemberaubende Ausblicke und idyllische Gassen, sondern lockt auch mit seinem angenehmen Klima. Die kommende Woche steht ganz im Zeichen lauer Sommertage und klarer Sternennächte, unterbrochen von hin und wieder milden Regenschauern, die für eine erfrischende Abkühlung sorgen. Ideal, um das Freizeitangebot im Outdoor-Paradies Fornalutx zu genießen. Hier unsere detaillierte 7-Tage-Wettervorhersage für den Zeitraum vom 18. August bis zum 25. August 2024.

Das Wetter in Fornalutx – Eine sanfte Brise im Hochsommer

Die Woche startet am Sonntag, den 18. August, mit Temperaturen um die 28°C und einem leichten Nieselregen, der die Luft wunderbar erfrischt. Trotz der leichten Regenschauer empfiehlt es sich, für eine ausgedehnte Wanderung oder einen Stadtbummel eine wasserabweisende Jacke einzupacken. Die Windgeschwindigkeit bleibt mit 3 km/h angenehm mild, und die Luftfeuchtigkeit bei 53% wird als durchaus bequem empfunden.

Die darauffolgenden Tage, Montag (19. August) und Dienstag (20. August), präsentieren sich mit einer leichten Bewölkung und strahlend blauem Himmel. Mit Höchsttemperaturen von 27°C bis 28°C und Windgeschwindigkeiten, die auch hier bei leichten 3 km/h liegen, lädt das Wetter dazu ein, die Natur zu erkunden oder in einem der vielen Cafés den Tag zu genießen.

Temperaturen auf sommerliches Niveau

Die Mitte der Woche zelebriert der Sommer in Fornalutx mit einem Höchstwert von 30°C am Mittwoch, den 21. August. Trotz der angekündigten leichten Regenfälle bleibt die Luftfeuchtigkeit mit 41% relativ niedrig, was die Temperaturen angenehm erscheinen lässt.

Ein kurzes Frisch auf bevor der Sommer zurückkehrt

Am Donnerstag, den 22. August, kühlt sich das Wetter in Fornalutx auf 25°C ab, und gelegentliche Regengüsse sorgen erneut für Abkühlung. Der erhöhte Feuchtigkeitsgehalt von 68% könnte das Klima etwas drückender wirken lassen, also ist dies der perfekte Tag, um kulturelle Einrichtungen oder Innenräume zu besuchen.

Ein strahlendes Finale der Wetterwoche

Zum Ausklang der Woche erwartet uns ein wahres Sommerhoch. Von Freitag, den 23. August, bis zum Sonntag, den 25. August, klettern die Temperaturen auf bis zu 33°C. Besonders am Samstag sollten alle Sonnenanbeter und Outdoor-Liebhaber auf ihre Kosten kommen, denn die klare Sicht und das ruhige Wetter laden zu vielfältigen Aktivitäten ein. Der Sonntag lässt uns dann mit einer weiteren leichten Abkühlung und einem Regenschauer in eine neue Woche starten.

Beenden Sie Ihren Tag in Fornalutx mit einem malerischen Sonnenuntergang, der sich über die Woche hinweg zwischen 18:31 und 18:41 Uhr ereignet – ein Anblick, der in diesem charmanten Dorf noch lange in Erinnerung bleiben wird.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 18.8.2024, 01:31:00. +++