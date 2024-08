Wetterprognose Sencelles (18.08.2024 bis 25.08.2024): Sonne und Sommerregen

Wetteraussichten für Sencelles: Wärmende Sonnenstrahlen und erfrischender Sommerregen

Die idyllische Gemeinde Sencelles steht vor einer Woche voller sonniger Höhepunkte und vereinzeltem Sommerregen. Mit Temperaturen, die in den Schattenbereich der 30°C-Marke klettern, verspricht die Wetterlage auf Mallorca viel Raum für Freiluftaktivitäten und genussvolles Entspannen unter dem klaren Firmament – perfekt für Einheimische wie für Urlauber.

Sonnige Tage und wohltuende Abkühlung in Sencelles

Ab Sonntag, den 18. August, ziehen üppige Wolkenschleier über Sencelles, während das Thermometer eine behagliche 31°C anzeigt. Die leichte Brise von 5 km/h bringt Frische, während eine Luftfeuchtigkeit von 44% für angenehmes Klima sorgt. Nach einem frühmorgendlichen Sonnenaufgang um 05:03 Uhr setzt sich der Tag trotz der Bewölkung warm und wohl temperiert fort, bis die Sonne um 18:40 Uhr ihren Tageslauf vollendet.

Der folgende Montag, 19. August, begrüßt uns mit einem klaren Himmel, während die Celsiusanzeige wieder eine erfreuliche 30°C erreicht. Ein konstant leichter Wind und eine leicht gesunkene Luftfeuchtigkeit von 40% versprechen ein ideales Wetter zum Erkunden der Landschaft oder zum Genießen der mallorquinischen Gastronomie im Freien.

Ein strahlend blauer Himmel erwartet Sie weiterhin am Dienstag, 20. August, mit einer leichten Steigerung auf 31°C und einer abnehmenden Luftfeuchtigkeit von 37%. Die sanfte, kaum spürbare Brise von 3 km/h wird die sommerlichen Temperaturen angenehm machen.

Höhepunkt der Woche: Hitze und Kühle

Mittwoch, der 21. August, dokumentiert den Höhepunkt der Hitzewelle mit 33°C und vereinzelten Wolkenformationen. Die Feuchtigkeitswerte sinken auf 27%, was die Atmosphäre besonders trocken gestalten wird. Erfreulicherweise unterstützt ein frischer Wind mit 5 km/h die Klimatisierung des Tages.

Ein leichter Umschwung kündigt sich am Donnerstag, den 22. August, mit kühlenden leichten Regenschauern und leicht reduzierten 28°C an – ein gesegnetes Nass, das die Vegetation Mallorcas erstrahlen lässt und für eine willkommene Erholung von der vorherigen Hitze sorgt.

Das Wetter stabilisiert sich wieder zum Wochenende. Der Freitag beherbergt ein perfektes Szenario mit klarem Himmel und 34°C. Eine ähnliche Symphonie der Temperaturen spielt der Samstag mit erhabenen 36°C und beständigem Sonnenschein, während der Sonntag eine Kombination aus 33°C und leichtem Regen für Abwechslung sorgt.

Sencelles bietet in der kommenden Woche ein reichhaltiges Spektrum an Wetterverhältnissen, das den Sommer auf Mallorca in seiner vollen Pracht erlebbar macht. Genießen Sie die warmen Tage und die gelegentliche abkühlende Dusche unter der mediterranen Sonne.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 18.8.2024, 01:42:07. +++