Wettervorhersage Consell (18.08.2024 bis 25.08.2024): 7-Tage-Prognose mit Temperaturen, Niederschlag und Wind

Aktuelles Wetter und 7-Tage-Ausblick für Consell, Mallorca

Das Klima in Consell zeigt sich in der Woche vom 18. August bis zum 25. August 2024 von einer abwechslungsreichen Seite. Die Bewohner und Besucher von Consell können sich auf eine Mischung aus sonnigen Tagen, einigen leichten Regenschauern und angenehmen Temperaturen einstellen.

Wetterdetails für die kommende Woche in Consell

Beginnend mit dem 18. August, stellt sich das Wetter leicht regnerisch dar, doch mit einer Höchsttemperatur von etwa 30°C bleibt es angenehm warm. Der Wind weht schwach mit etwa 4 km/h, und die Luftfeuchtigkeit beträgt moderate 48%. Der Luftdruck liegt bei 1013 hPa.

Am 19. August dürfen sich Einheimische und Urlauber über einen klaren Himmel und somit über viel Sonnenschein freuen. Die Temperaturen liegen bei Höchstwerten von 29°C, bei einer leichten Brise von 5 km/h. Mit einer relativen Feuchtigkeit von 44% und einem Luftdruck von 1014 hPa wird es ein idealer Tag, um das Freilandleben zu genießen.

Hochsommerliches Wetter setzt sich fort

Der 20. August überzeugt ebenfalls mit einem klaren Himmel und Temperaturen, die nochmals die 30°C-Marke erreichen. Mit einer sanften Brise von 3 km/h und einer Luftfeuchtigkeit von 42% verspricht auch dieser Tag perfektes Sommerwetter.

Die Höchsttemperatur am 21. August klettert sogar auf 32°C. Trotz des leichten Regens wird die Luftfeuchtigkeit mit 31% vergleichsweise niedrig sein, was den Komfort erhöht. Der Wind bleibt bei 4 km/h stabil, und der Luftdruck zeigt 1017 hPa an.

Gemischtes Wetter zum Wochenende

Das Thermometer fällt am 22. August auf 27°C, und mit leichtem Regen bei erhöhter Luftfeuchtigkeit von 64% könnte es etwas schwüler werden. Der restliche Wochenverlauf zeigt sich sehr warm, besonders hervorzuheben ist der 23. August, an dem es bei strahlendem Sonnenschein bis zu 34°C heiß wird. Windstille und eine Luftfeuchtigkeit von 33% lassen diesen Tag besonders angenehm erscheinen.

Ein Highlight stellt der 24. August dar, an welchem das Thermometer sogar Werte von 36°C anzeigen könnte, perfekt für alle Sonnenanbeter und Wassersportler. Der Tag startet mit einem zarten Lüftchen von 4 km/h und bleibt trocken.

Zum Abschluss dieser Wetterwoche zeigt sich am 25. August nochmals der Regen, welcher jedoch nicht die sommerlich warmen Temperaturen von 33°C trüben dürfte.

Diese Mischung aus Sonne und leichten Regenschauern bietet optimale Bedingungen für eine breite Palette an Aktivitäten auf Mallorca, von Wandertouren im Tramuntana-Gebirge bis hin zu entspannten Tagen am Strand von Consell.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 18.8.2024, 01:27:25. +++