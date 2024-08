Wettervorhersage Lloseta (18.8.2024 bis 25.8.2024): Sonnige Aussichten mit leichtem Regen im Trend (18.8.2024)

Wetteraussichten für Lloseta im sonnigen Mallorca

Die kommende Woche verspricht in Lloseta, im Herzen von Mallorca, überwiegend sonnige Tage mit sporadischen Sommerregenschauern zu bereichern. Mit Temperaturen, die behagliche Wärme ausstrahlen, werden Bewohner und Besucher zu vielfältigen Freizeitaktivitäten im Freien eingeladen.

Milder Start in die Woche mit leichtem Regen

Der Montag, 18. August 2024, läutet die Woche mit leichten Regentropfen ein, die der sommerlichen Hitze ein mildes Gegenstück bieten. Bei angenehmen 29°C und einer leichten Brise von nur 4 km/h können Urlauber dennoch ihre Urlaubszeit genießen, während die relativen Luftfeuchtigkeit bei etwa 45% liegt, was für ein angenehmes Klima sorgt.

Strahlend blauer Himmel am Dienstag und Mittwoch

Der Dienstag, 19. August, und Mittwoch, 20. August, sind mit klarer Sicht und strahlendem Sonnenschein gesegnet. Mit Temperaturen von 28°C und 30°C sowie einer leichten Windgeschwindigkeit werden diese Tage ideal für Strandspaziergänge und Ausflüge ins malerische Inland.

Leichter Regen bringt Abkühlung in der Wochenmitte

Am Donnerstag, 21. August, kündigt sich mit leichten Regenschauern bei heißen 31°C eine kleine Erfrischung an. Die Luftfeuchtigkeit sinkt auf komfortable 29%, während der Luftdruck mit 1017 hPa stabil bleibt.

Wochenende zeigt sich abwechslungsreich

Zum Wochenende zeichnet sich ein Mix aus Sommersonne und gelegentlichen Schauern ab. Der Freitag, 22. August, präsentiert sich mit erfrischenden 27°C und zeitweisem Regen, was die Insel in ein sattes Grün tauchen wird. Das Wochenende selbst kündigt mit 33°C am Samstag und einem Temperaturhoch von 35°C am Sonntag eine außergewöhnliche Hitze an, die von klarem Himmel begleitet wird, die den perfekten Rahmen für Wassersport und Entspannung am Strand bildet.

Zusammenfassung der Wettertrends in Lloseta

Insgesamt verspricht die kommende Woche in Lloseta eine angenehme Mischung aus sommerlicher Wärme, klarem Himmel und kurzen Regenintervallen, ideal für Sightseeing und Genuss der mediterranen Lifestyle auf Mallorca.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 18.8.2024, 01:32:29. +++