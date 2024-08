Wettervorhersage Santa Margalida: Heiter bis wolkig mit Chancen auf Sonnenschein (18.8.2024)

Ausblick auf das Wetter in Santa Margalida vom 18.08.2024 bis 25.08.2024

Die kommende Woche in Santa MargalidaSanta Margalida verspricht variationsreiche Wetterbedingungen, die insgesamt jedoch recht mild und angenehm ausfallen werden. Dabei reicht das Spektrum von leichtem Nieselregen bis hin zu klarem Himmel, was Freunde der Freizeitaktivitäten im Freien erfreuen dürfte.

Leichter Regen und angenehme Temperaturen

Der Start in die Woche am 18. August 2024 wird durch leichten Regen geprägt sein, doch die Temperaturen erreichen gemütliche 31°C. Mit einem schwachen Wind von 6 km/h und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 47% bleibt das Klima trotz des Regens angenehm.

Ähnliche Bedingungen erwarten uns am 19. August, mit leichten Regenschauern, einer Höchsttemperatur von 28°C und einer geringfügig erhöhten Luftfeuchtigkeit von 52%.

Klarer Himmel und optimale Bedingungen für Unternehmungen

Am 20. und 23. bis 25. August präsentiert sich der Himmel über Santa Margalida von seiner besten Seite: klar und weitgehend ungetrübt von Wolken. Die Temperaturen bewegen sich in dieser Phase zwischen angenehmen 30° bis 32°C.

Veränderliche Bewölkung als Vorbote des Spätsommers

Zwischen diesen klaren Abschnitten werden wir am 21. August einige Wolken am Himmel sehen können, die für eine leichte Abkühlung sorgen. Doch mit 30°C bleibt es warm. Ein ähnliches Bild zeichnet sich für den 22. August ab, allerdings mit dichteren Bewölkungen.

Warmes und erholsames Wochenende erwartet

Das folgende Wochenende lädt mit klarem Himmel und Temperaturen von 32°C am Samstag und einem leichten Abkühlungseffekt auf 28°C am Sonntag ein, den Tag im Freien zu genießen. Die Luftfeuchtigkeit steigt am Ende der Woche auf 65%, was ein Indikator für einen möglichen Wetterumschwung sein könnte.

Sonnenauf- und -untergang

Während der Woche dürfen wir uns auf frühe Sonnenaufgänge zwischen 5:02 Uhr und 5:09 Uhr und späte Sonnenuntergänge von 18:39 Uhr bis 18:29 Uhr freuen, welche lange und lichtdurchflutete Tage garantieren.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 18.8.2024, 01:40:28. +++