7-Tage-Wettertrend für Ariany, Mallorca: Sonnenschein und milde Temperaturen (19.8.2024)

Aktuelle Wettervorhersage für Ariany – Übersicht

Die bevorstehende Woche verspricht angenehm warme Tage in Ariany, einem idyllischen Ort im Herzen von Mallorca. Hier finden Sie eine detaillierte Prognose des Wetters für die nächste Woche, vom 19. August bis zum 26. August 2024, damit Sie Ihre Aktivitäten optimal planen können.

Wetterlage in Ariany: Woche vom 19.08.24 bis 26.08.24

Die Woche startet mit einem leichten Regentag am Montag, den 19. August, doch lassen Sie sich davon nicht beunruhigen. Die Temperaturen liegen bei angenehmen 27°C und der Wind bleibt mit 5 km/h dezent im Hintergrund.

Mitte der Woche – Sonnenschein pur

Ab Dienstag klärt sich der Himmel auf und wir dürfen uns auf klaren Himmel und Temperaturen bis zu 31°C freuen, die sowohl am Dienstag als auch am Mittwoch für ein perfektes Urlaubsfeeling sorgen werden. Die Luftfeuchtigkeit sinkt auf 39%, was den Aufenthalt im Freien noch angenehmer macht.

Höchsttemperaturen am Wochenende

Das Thermometer klettert weiterhin und erreicht am Donnerstag und Freitag Höchstwerte von 33°C, ideal, um Mallorcas Strände oder das Hinterland zu erkunden. Der Himmel zeigt sich überwiegend von seiner freundlichen Seite mit gebrochenen Wolken am Donnerstag und klarer Sicht am Freitag.

Ausblick auf das Wochenende in Ariany

Der Samstag bleibt trocken und bei 33°C ist es vielleicht der perfekte Tag, um die lokalen Märkte zu besuchen oder etwas Kühles in den Cafés der Stadt zu genießen. Es herrschen nur leicht bewölkte Bedingungen. Am Sonntag hingegen findet eine leichte Abkühlung statt, allerdings bleiben die Temperaturen mit 30°C und einem überwiegend bewölkten Himmel immer noch im hohen Bereich. Zu Beginn der folgenden Woche, am Montag, setzt sich das schöne Wetter mit klarem Himmel fort und es wird eine Höchsttemperatur von 29°C erwartet.

Die perfekten Bedingungen bieten somit eine hervorragende Gelegenheit, um alle Freizeitangebote in und um Ariany herum auskosten zu können.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 19.8.2024, 00:57:22. +++