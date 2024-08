Aktuelle Wettertrends für Felanitx: Warme Tage und klare Nächte vom 19. bis 26. August 2024 (19.8.2024)

Wettervorhersage für Felanitx – Sonnige Aussichten mit gelegentlicher Bewölkung

Die kommende Woche verspricht die perfekte Zeit für Ausflüge und Entspannung unter der Sonne von Mallorca zu werden. In Felanitx zeichnet sich ein deutlicher Trend zu warmen Temperaturen und weitgehend klarem Himmel, nur unterbrochen von gelegentlicher Bewölkung, ab.

Beginn der Woche: Am Montag, den 19. August 2024, beginnt der Tag in Felanitx mit leichtem Regen, allerdings bei angenehmen 26 Grad Celsius. Dies könnte der ideale Tag für einen Besuch in einem der vielen charmanten Cafés sein oder um Mallorcas Kultur indoor zu genießen. Der Wind weht schwach mit nur 6 km/h, während die Luftfeuchtigkeit moderate 63 Prozent erreicht.

Dienstag und Mittwoch: Der leichte Regen geht vorüber und macht Platz für strahlenden Sonnenschein mit einem klaren Himmel am Dienstag und Mittwoch. Mit steigenden Temperaturen von 29 Grad Celsius bleibt die Luftfeuchtigkeit eher niedrig, was die Tage perfekt für Outdoor-Aktivitäten macht.

Hochtemperaturtage: Die Mitte der Woche bringt noch heißere Konditionen nach Felanitx, denn am Donnerstag liegen die Maximaltemperaturen bei 30 Grad Celsius, unter überwiegend bewölkten Himmel, welcher aber keinen Regen mit sich bringt. Freitag und Samstag folgen diesem Trend mit klarem Himmel und die Quecksilbersäule klettert sogar auf die 31-Grad-Marke.

Ausklang der Woche: Am Sonntag kühlt sich das Wetter leicht auf 27 Grad Celsius ab, wobei sich der Himmel wieder mit Wolken bedeckt. Der harmonische Ausklang der Woche läutet ein mit einem Anstieg auf 30 Grad am Montag unter strahlend klarem Himmel, ideal für den Abschluss von unvergesslichen Sommererlebnissen.

Die Sonnenaufgänge und Sonnenuntergänge sind durchweg früh und spät, wodurch lange und ausgedehnte Tage auf der wunderschönen Insel garantiert sind. Zusammengefasst erwartet die Besucher und Bewohner von Felanitx eine wunderschöne Woche mit viel Sonnenschein und angenehmen Temperaturen, einladend für vielerlei Aktivitäten im Freien.

