Das Wetter in Esporles (19.08.2024 bis 26.08.2024): Sonnige Aussichten und leichte Schauer

Wettervorhersage für Esporles: Eine Woche voller Sonne und ein paar Tropfen Regen

Wenn Sie sich auf die kommenden Tage in Esporles einstellen möchten, dann erwarten Sie überwiegend freundliche Wetterbedingungen mit sonnigen Momenten und gelegentlichen leichten Regenschauern. Lassen Sie uns einen detaillierten Blick auf das Wettergeschehen werfen, das uns vom 19. August bis zum 26. August 2024 begleitet.

Das aktuelle Wetter und die Prognose für die kommenden Tage

Montag, 19.08.2024: Der Wochenbeginn verheißt mit 25°C eine angenehme frische Brise und nur leichten Regen, der die Luft erfrischt. Der Wind weht leicht mit 6 km/h, bei einer Luftfeuchtigkeit von 67% und einem Luftdruck von 1014 hPa.

Dienstag, 20.08.2024: Ein klarer Himmel über Esporles verspricht sonnige Stunden bei einer angenehmen Temperatur von 26°C. Eine leichte Brise von 4 km/h macht den Tag zu einem perfekten Anlass, die Natur zu genießen. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei 61%, der Druck bei 1015 hPa.

Mittwoch, 21.08.2024: Leichter Regen kehrt zurück und sorgt bei einer Höchsttemperatur von 26°C für eine willkommene Abkühlung. Der Wind bleibt mit 3 km/h sanft, die Luftfeuchtigkeit bei 57% und Luftdruck von 1017 hPa ebenso angenehm.

Donnerstag, 22.08.2024: Überzogene Wolken dominieren den Himmel, doch die Temperaturen bleiben warm bei 27°C. Mit einer leichten Brise von 3 km/h, einer Luftfeuchtigkeit von 56% und einem Luftdruck von 1014 hPa bleibt das Wohlfühlklima erhalten.

Freitag, 23.08.2024: Klare Himmelsverhältnisse kehren zurück und bescheren uns erneut wunderbare 27°C. Der Wind weht minimal mit 2 km/h, die Luftfeuchtigkeit liegt bei 55% und der Luftdruck bei 1015 hPa.

Samstag, 24.08.2024: Das Wochenende startet mit strahlendem Sonnenschein und einer Spitze von 28°C. Die Luft ist leicht bewegt mit einem Wind von 3 km/h, und bei einer Luftfeuchtigkeit von 55% und einem Druck von 1016 hPa ist es ein herrlicher Tag, um draußen zu sein.

Sonntag, 25.08.2024: Leichter Regen zieht auf, aber die Temperaturen bleiben angenehm bei 26°C. Eine milde Brise von 4 km/h, eine Luftfeuchtigkeit von 58% und ein Luftdruck von 1018 hPa sorgen für Frische.

Montag, 26.08.2024: Der Ausklang der Woche wird gekrönt durch weiteren herrlichen Sonnenschein und 27°C. Mit leichtem Wind von 3 km/h, einer Luftfeuchtigkeit von 56% und einem Druck von 1017 hPa endet die Woche so schön, wie sie begonnen hat.

Sonnenaufgang und -untergang in Esporles

Die Sonne grüßt Esporles bereits um 05:06 Uhr und verabschiedet sich um 18:40 Uhr am ersten Tag der Wetterprognose. In den folgenden Tagen bemerken wir eine tägliche Veränderung. Die Sonne geht etwas später auf und etwas früher unter. So können Sie Ihre Planungen noch präziser auf die gegebenen Lichtverhältnisse abstimmen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 19.8.2024, 01:05:30. +++