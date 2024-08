Sant Llorenç des Cardassar: 7-Tage-Wettervorhersage (19.08.24 - 26.08.24)

Aktuelle Wettertrends für Sant Llorenç des Cardassar

Die malerische Landschaft von Sant Llorenç des Cardassar ist bekannt für ihr angenehmes mediterranes Klima, das Urlauber und Einheimische gleichermaßen genießen. Die Wetterprognose für die kommende Woche verspricht erneut optimale Bedingungen, um die vielfältigen Freizeitaktivitäten und die Natur der Region in vollen Zügen zu erleben.

Start in die Woche mit leichten Niederschlägen

Am Montag, den 19. August 2024, wird die Woche mit leichtem Regen und einer angenehmen Höchsttemperatur von 25°C eingeläutet. Ein milder Wind von 8 km/h begleitet die luftige Feuchtigkeit des Tages, während die relative Luftfeuchtigkeit bei 66% liegt. Bei einem Barometerstand von 1014 hPa können Sie sich auf einen erfrischenden Tag freuen, der mit einem Sonnenaufgang um 05:03 Uhr beginnt und um 18:37 Uhr in einem romantischen Sonnenuntergang mündet.

Sonnenstrahlen und klare Himmel dominiert das Wetter

Das Wetter schwenkt ab Dienstag, den 20. August 2024, auf sommerlich warme Tage mit klarem Himmel um. Hier dürfen Sie Temperaturen von bis zu 28°C genießen. Die Windgeschwindigkeiten bleiben sanft bei 3 km/h, während die Luftfeuchtigkeit auf 54% sinkt und damit ein komfortables Klima gewährleistet. Dieser Trend fortsetzt sich am Mittwoch mit ähnlichen Bedingungen, wobei sich nur die Windstärke leicht auf 4 km/h erhöht und der Luftdruck auf erhabene 1017 hPa steigt.

Höhepunkt der Woche mit idealen Temperaturen

Donnerstag, der 22. August 2024, und die darauffolgenden Tage bieten mit bis zu 29°C die Höhepunkttemperaturen dieser Sommerwoche. Zerbrochene Wolken am Donnerstag machen Freitag und Samstag Platz für einen klaren blauen Himmel, was reichlich Sonnenschein und Freude für Freiluftaktivitäten bedeutet. Die Windverhältnisse bleiben mild, die Luftfeuchtigkeit konstant und der Luftdruck stabil, durchweg günstige Voraussetzungen für Ihre Urlaubsplanungen.

Ausklang der Woche

Die Woche klingt aus mit einer Maximaltemperatur von 27°C am Sonntag, den 25. August 2024, begleitet von teilweise bewölktem Himmel und einer erfrischenden Brise. Mit einer relativen Feuchtigkeit von 66% und einem Luftdruck von 1018 hPa erwarten Sie perfekte Bedingungen für ausgedehnte Spaziergänge oder entspannende Stunden an den Stränden von Mallorca's Osten. Die Sonne begrüßt Sie am früh um 05:08 Uhr und nimmt zum Abend um 18:29 Uhr ihren Abschied.

Ausblick auf die neue Woche

Der 26. August 2024, leitet die neue Woche sowohl mit klarem Himmel als auch einer konstanten angenehmen Brise von 7 km/h ein. Mit einer Tageshöchsttemperatur von 27°C und 59% Luftfeuchtigkeit verspricht auch dieser Tag ein weiterer Bilderbuch-Sommertag auf der Insel zu werden. Wir hoffen, dass dieser Wetterausblick Ihnen bei der Planung Ihrer bevorstehenden Aktivitäten in Sant Llorenç des Cardassar hilfreich ist und Sie jede Minute Ihres Aufenthalts in vollen Zügen genießen können.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 19.8.2024, 01:16:11. +++