Sonnige Aussichten und milde Schauer: Die Wetterprognose für Palma de Mallorca (19.08.2024 bis 26.08.2024)

Wettertrend für Palma de Mallorca: Sonnenschein und leichte Regentropfen

Mit einem Blick auf die Wetterprognosen erwartet Palma de Mallorca eine wohltemperierte Woche mit herrlichen Sonnentagen und vereinzelten leichten Regengüssen. Ein idealer Mix für Urlauber und Einheimische, um die Stadt und Umgebung in all ihren Facetten zu genießen. Die Temperaturen schwanken angenehm zwischen sommerlichen 26°C und heißen 32°C, perfekt für jede Outdoor-Aktivität.

Heute: Leichter Regen bei 26°C in Palma

Am heutigen Montag starten wir mit mildem Wetter und vereinzelten Regenschauern bei einer Tagestemperatur von 26°C. Die Windgeschwindigkeit ist mit nur 5 km/h sanft - ein idealer Tag für einen entspannten Bummel durch Palmas Gassen. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei 66% und der Luftdruck bei 1014 hPa, was zusammen mit der leichten Brise für ein angenehmes Klima sorgt.

Die Sonne übernimmt das Kommando: Klares Wetter ab Dienstag

Von Dienstag bis zum nächsten Sonntag dominieren klarer Himmel und warme Temperaturen. Dienstag und Mittwoch schenken uns jeweils 28°C und 29°C sowie einen weichen Wind mit 4 km/h, was geradezu zum Verweilen am Strand oder in den Cafés der Promenaden einlädt. Der Luftdruck bleibt beständig, womit eine stabile Wetterlage garantiert ist.

Wochenende in Palma: Sonne satt und leichte Schauer

Das Wochenende zeigt sich von seiner besten Seite mit einer Spitze von 32°C am Samstag und einer Abkühlung auf 29°C am Sonntag. Für diejenigen, die Erfrischung suchen, könnte der leichte Regen am Sonntag willkommen sein, während die übrigen Tage ungetrübt sonnig verlaufen. Die Sonnenauf- und -untergangszeiten deuten auf lange Tage hin, ideal für ausgedehnte Tagesausflüge.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Mallorca-Besucher sich auf eine erfreuliche Woche mit viel Sonnenlicht und gelegentlichen erfrischenden Regengüssen in Palma freuen dürfen.

