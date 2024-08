Sonnige Aussichten und vereinzelte Regenschauer: Das Wetter in Sant Joan auf Mallorca (19.08.2024 bis 26.08.2024)

Wettervorhersage für Sant Joan – Ihre tägliche Wetterübersicht

Urlauber und Einheimische dürfen sich auf eine Woche voller sonniger Momente in Sant JoanSant Joan freuen, gewürzt mit vereinzelter Erfrischung durch Regenschauer. Traumhaftes Sommerwetter zeichnet die kommenden Tage aus, perfekt um das mallorquinische Leben in vollen Zügen zu genießen.

Ein strahlender Wochenstart mit klarem Himmel

Am Montag, den 19.08.2024, begrüßt uns Sant Joan mit einem klaren blauen Himmel und einer angenehmen Temperatur von 27°C. Mit einer sanften Brise von nur 6 km/h und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 37% verspricht der Tag ideales Wetter für jegliche Outdoor-Aktivitäten.

Temperaturen steigen weiter an

Der folgende Dienstag wird noch heißer mit maximal 30°C unter einem ebenfalls ungetrübten Himmel. Die leichte Windbewegung mit 5 km/h und die niedrige Luftfeuchtigkeit von 29% verheißen einen weiteren perfekten Tag auf Mallorca – ob für Strandbesuche oder Erkundungen im Landesinneren.

Leichte Bewölkung mittwochs

Zur Wochenmitte, am 21.08., ziehen vereinzelte Wolken auf, die allerdings keinen Abbruch an der positiven Wetterlage bedeuten. Es herrscht bei 29°C eine freundliche Atmosphäre und mit einer leichten Zunahme der Feuchtigkeit auf 43% könnte der Tag etwas schwüler werden.

Die Hitze erreicht ihren Höhepunkt

Donnerstag und Freitag stehen im Zeichen steigender Temperaturen. So klettert das Thermometer am 22.08. auf heiße 32°C, begleitet von aufgelockerter Bewölkung. Der Wind hält sich weiterhin zurück, was die Hitze umso spürbarer macht.

Der Freitag lässt uns zwar ebenfalls bei 32°C schwitzen, bringt jedoch eine leichte Erfrischung durch vorbeiziehende leichte Regenschauer.

Wochenendausblick: Mix aus Sonne und Regen

Das Wochenende startet mit dem wärmsten Tag der Woche: Am Samstag wird es bis zu 33°C heiß, bevor am Sonntag eine Abkühlung auf 24°C und leichter Regen eine willkommene Abwechslung bietet. Ihr perfekter Tag für entspannte Indoor-Aktivitäten!

Die neue Woche leitet der Montag, der 26.08.2024, mit einem Temperatursprung auf 31°C und klarer Sicht ein – ein Ausblick, der jede Urlaubsstimmung aufleben lässt.

Verfolgen Sie das Wechselspiel aus Sonne und Regen, genießen Sie das reichliche Tageslicht, und planen Sie Ihre Aktivitäten in Sant Joan auf Mallorca entsprechend der Sonnenauf- und -untergangszeiten.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 19.8.2024, 01:15:37. +++