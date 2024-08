Wetter Capdepera (19.08.2024 bis 26.08.2024): Sommerliches Flair mit Sonnenschein und leichten Wolken

Wetteraussichten für Capdepera: Sonne satt und angenehme Temperaturen

Die kommende Woche in CapdeperaCapdepera präsentiert sich als Inbegriff des mallorquinischen Sommers. Freuen Sie sich auf eine Mischung aus klarem Himmel und vereinzelten Wolken, die das perfekte Urlaubsfeeling vermitteln. Erfahren Sie in unserer detaillierten 7-Tage-Wettervorhersage alles, was Sie über die erwarteten Wetterbedingungen von Montag, dem 19. August, bis Montag, dem 26. August 2024, wissen müssen.

Die Wetterlage in Capdepera im Überblick

Los geht es am Montag, den 19.08.2024, mit einem leicht bedeckten Himmel. Die Temperaturen liegen angenehm bei 24°C, begleitet von einer leichten Brise von nur 8 km/h. Die Feuchtigkeit hält sich zurück, was für eine angenehme Atmosphäre sorgt.

Ab Dienstag zeigt sich der Himmel klar, was bis zum Ende der Woche weitestgehend anhalten wird mit Ausnahme von Donnerstag und dem darauffolgenden Montag, wo die Wolken etwas dichter sein können. Die Temperaturen erreichen ihren Höhepunkt mit bis zu 28°C am Donnerstag und am Freitag, wobei die Nächte mit einsetzender Dunkelheit eine wunderbare Erfrischung bieten, ideal für lange Spaziergänge unter dem Sternenhimmel von Capdepera.

Für alle Outdoor-Begeisterten und Urlauber ist dieses Wetter ein Glücksfall. Ob Sie einen Ausflug ans Meer planen oder die Gegend zu Fuß erkunden möchten, die Sonnenstunden erstrecken sich von früh morgens bis spät abends. Mit Sonnenaufgängen ab 05:02 Uhr und Untergängen bis 18:37 Uhr können Sie jeden Tag in vollen Zügen genießen.

Details zur Wetterentwicklung der kommenden Tage

Wind-, Druck- und Feuchtigkeitsverhältnisse bleiben über den gesamten Zeitraum stabil und sind für sommerliche Bedingungen typisch. Mit einer Windgeschwindigkeit von durchschnittlich 6 bis 8 km/h ist stets für eine leichte Brise gesorgt, was die Wärme sehr angenehm macht. Der Luftdruck verbleibt konstant bei Werten um 1014 bis 1017 hPa, während die Luftfeuchtigkeit zwischen 59% und 71% variiert, was das Klima weder zu trocken noch zu feucht gestaltet.

Fazit: Ein idealer Sommer in Capdepera

Die Clima-Bedingungen sind perfekt geeignet für alle, die den mallorquinischen Sommer in voller Pracht erleben möchten. Ob Sie auf der Suche nach Entspannung am Strand oder nach Aktivitäten an der frischen Luft sind, das Wetter in Capdepera empfängt Sie mit offenen Armen.

