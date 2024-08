Wetter in Alaró (19.08.2024 bis 26.08.2024): Sonnenschein und leichte Regenschauer prägen die Woche

Das Wetter in Alaró: Eine Woche voller Sonnenschein und milder Sommerregen

Die schöne Gemeinde Alaró auf Mallorca erwartet in der kommenden Woche, vom 19. bis zum 26. August 2024, überwiegend sonniges Wettergeschmückt von einigen leichten Regenschauern. Während die Temperaturen angenehm warm bleiben, zeigt sich das Wetter von seiner abwechslungsreichen Seite.

Montag gibt den Ton an: leichter Regen bei SOMMERwarmen Temperaturen

Den Start in die Woche am 19. August macht das Wetter mit einem Kontrast aus leichtem Regen und einer Höchsttemperatur von 27 °C. Ein sanfter Wind mit 4 km/h sorgt für angenehme Frische, während die Luftfeuchtigkeit bei 59% liegt. Perfekte Bedingungen, um das echte Inselgefühl zu genießen, ohne durch große Hitze belastet zu werden. Das Barometer zeigt 1014 hPa, und der Tag erwacht früh um 5:05 Uhr und klingt harmonisch um 18:39 Uhr aus.

Die Mitte der Woche: strahlender Sonnenschein und aufsteigende Temperaturen

Von Dienstag, den 20., bis zum Donnerstag, den 22. August, verwöhnt uns Alaró mit purem Sonnenschein und klarem Himmel. Die Temperaturen erreichen ihren Höhepunkt mit 31 °C und 32 °C, und die Luftfeuchtigkeit fällt auf angenehme 36% und 34%. Druckverhältnisse bleiben stabil zwischen 1015 und 1017 hPa. Es ist die perfekte Zeit, um das idyllische Stadtbild von Alaró zu erkunden und sich an der frischen mediterranen Luft zu erfreuen.

Das Wochenende nähert sich: weiterhin warm und etwas bewölkt

Vom Freitag, den 23. August, bis zum Sonntag bietet Alaró eine Mischung aus wenigen Wolken und immer noch sehr warmen Temperaturen von bis zu 35 °C am Samstag. Die Luftfeuchtigkeit bleibt niedrig, und der Druck ist mit 1016 hPa beispielhaft für ideale Spätsommerbedingungen. Das Wochenende klingt dann mit 29 °C am Sonntag und einer leicht zunehmenden Bewölkung aus, wobei der Luftdruck stabil bei 1018 hPa bleibt. Bestes Wetter also, um die erfrischende Natur rund um Alaró zu genießen.

Ausblick auf die neue Woche: weiterhin sonniges Gemüt

Der Montag, der 26. August, verspricht uns einen klaren Start in die neue Woche mit einer Temperatur von angenehmen 32 °C und einer leichten Brise bei 4 km/h. Somit endet die Woche, wie sie begonnen hat: mit viel Sonnenschein und Wohlfühltemperaturen, die zu Aktivitäten im Freien einladen. Sonnenaufgang und -untergang verschieben sich nur minimal und signalisieren das langsame Heranrücken des Herbstes.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 19.8.2024, 00:55:43. +++