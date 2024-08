Wetter in Escorca (19.08.24 bis 26.08.24): Sonnenschein und gelegentlicher Regen auf Mallorca

Das Wetter in Escorca - Eine Vorschau für die letzten Augusttage 2024

Freuen Sie sich auf eine sommerliche Woche in Escorca! Eine leichte Brise und sonnige Aussichten bestimmen das Wetterbild auf Mallorca. Wir bringen Ihnen die Details zur Wetterlage und was Sie in dieser Zeit erwartet.

Start in die Woche mit leichten Regenschauern

Am 19. August 2024 startet die Woche in Escorca mit leichten Regenfällen und einer angenehmen Temperatur von 24°C. Der Wind bleibt mit 4 km/h recht moderat und die Luftfeuchtigkeit ist mit 61% im guten Bereich. Lassen Sie sich von dem leichten Regen nicht entmutigen - der Niederschlag ist schnell vorüber!

Sonnige Tage stehen bevor

Von 20. bis 26. August können Sie sich auf klaren Himmel und exzellente Sommerwärme freuen. Mit Temperaturen, die bis auf 31°C ansteigen, und einer Windgeschwindigkeit von lediglich 2-4 km/h bietet die zweite Wochenhälfte ideale Bedingungen für Outdoor-Aktivitäten. Die Luftfeuchtigkeit bleibt konstant niedrig, was die Hitze besonders erträglich macht.

Abschluss der Woche mit Mischwetter

Zum Ende der Woche erwartet Sie eine leichte Abkühlung. Der 25. August zeigt sich mit einigen Wolken und einer Temperatur von 27°C etwas zurückhaltender. Die Luftfeuchtigkeit steigt auf 49%, und der atmosphärische Druck bleibt stabil. Der 26. August verwöhnt uns jedoch noch einmal mit klarem Himmel und einer angenehmen Temperatur von 28°C, perfekt, um den Sommer in Escorca zu genießen.

Genießen Sie die letzten Augusttage auf Mallorca, seien es Strandausflüge, Wanderungen oder einfach ein entspannter Tag im Freien - das Wetter spielt mit!

Die Sonne begleitet Sie täglich

Der frühe Sonnenaufgang und der späte Sonnenuntergang bieten lange Tage voller Licht. Ab dem 19.08. sieht man die Sonne schon um 05:04 Uhr aufgehen und erst um 18:39 Uhr untergehen. Mit jedem Folgetag rückt der Sonnenuntergang minimal vor, sodass Sie am 26.08. den Sonnenuntergang schon um 18:29 Uhr beobachten können. Ein wundervolles Schauspiel für alle Frühaufsteher und Abendgenießer!

