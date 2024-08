Wetter in Marratxí: Sonnige Aussichten und leichte Regenschauer in der letzten Augustwoche 2024 (19.8.2024)

Wetter in Marratxí: Sommerliches Flair mit vereinzelten Regentropfen

Der Sommer in Marratxí zeigt sich auch in der letzten Augustwoche von seiner überwiegend sonnigen Seite. Die Bewohner und Besucher der malerischen Gemeinde auf Mallorca können sich auf Wärme und Sonnenschein einstellen, aber auch leichte Regenschauer werden das Wetterbild vereinzelt unterbrechen.

Montag, 19. August 2024: Leichter Regen bei angenehmen Temperaturen

Zum Wochenstart am 19. August lässt uns leichter Regen nicht im Stich. Mit einer Temperatur von 27°C und einer gemäßigten Windgeschwindigkeit von 5 km/h bleibt es dennoch angenehm. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 63%, und der Luftdruck zeigt sich standhaft bei 1014 hPa. Der Tag beginnt früh um 05:05 Uhr mit einem malerischen Sonnenaufgang und wird um 18:40 Uhr mit einem ebenso beeindruckenden Sonnenuntergang abgeschlossen.

Dienstag bis Donnerstag: Klarer Himmel und Temperaturen im AufwindDienstag bis Donnerstag: Klarer Himmel und Temperaturen im Aufwind

Die folgenden Tage, 20. bis 22. August, präsentieren sich mit einem klaren Himmel. Die Temperaturen steigen weiter auf Höchstwerte von 29°C bis 31°C, während die Windgeschwindigkeiten sanft bei etwa 4 km/h verweilen. Am 22. August müssen Urlauber jedoch etwas flexibel sein, da sich der klare Himmel kurzzeitig mit leichten Regenschauern abwechselt.

Freitag, 23. August: Ein Hauch von WolkenFreitag, 23. August: Ein Hauch von Wolken

Der 23. August wird mit 32°C der heißeste Tag der Woche und präsentiert den Himmel nur mit vereinzelten Wolken. Der Wind bleibt dezent im Hintergrund, die Luftfeuchtigkeit steigt abermals nicht über 44% an.

Wochenendausblick: Sonne satt mit leichter AbkühlungWochenendausblick: Sonne satt mit leichter Abkühlung

Das Wochenende in Marratxí wird sonnig. Der Samstag (24. August) zeigt sich von seiner besten Seite mit einem klaren Himmel und einer Spitze von 33°C, bevor am Sonntag (25. August) leichte Regenschauer bei 30°C für eine Erfrischung sorgen. Die Luftfeuchtigkeit bleibt moderat und der Wind leistet uns weiterhin unaufdringliche Gesellschaft. Der neue Wochenstart am 26. August garantiert mit 32°C wieder sommerliche Bedingungen.

Ob Schwimmen, Wandern oder gemütliche Abende in der Altstadt von Marratxí – das Wetter bietet optimale Voraussetzungen für alle, die das mediterrane Klima Mallorcas in vollen Zügen genießen möchten.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 19.8.2024, 01:12:00. +++