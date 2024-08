Wetter in Puigpunyent (19.8.2024 bis 26.8.2024): Sonnige Aussichten und leichte Regenschauer (19.8.2024)

Bezauberndes Wetter in Puigpunyent - Eine sommerliche Woche steht bevor

Die Sonne strahlt über Puigpunyent, die idealen Bedingungen für vielfältige Aktivitäten im Freien, aber auch für entspannte Stunden am Strand. In unserer umfassenden Wettervorhersage geben wir Ihnen einen detaillierten Überblick über das Wetter in Puigpunyent für die kommende Woche.

Wettertrend für Puigpunyent vom 19. August bis zum 26. August 2024

Montag, 19. August: Die Woche beginnt mit mildem leichten Regen und einer angenehmen Temperatur von 24°C. Eine leichte Brise mit einer Windgeschwindigkeit von 6 km/h sorgt für Frische, die Luftfeuchtigkeit beträgt 68% und der Luftdruck misst 1014 hPa. Der Sonnenaufgang ist für 5:06 Uhr geplant, während der Sonnenuntergang um 18:40 Uhr den Tag beschließt.

Dienstag, 20. August: Die Stimmung hebt sich mit einem klaren Himmel und einer Temperaturerhöhung auf 25°C. Der Wind nimmt auf 4 km/h ab und die Luftfeuchtigkeit sinkt auf 62%, was für eine angenehme Trockenheit sorgt. Die Bewohner und Besucher von Puigpunyent können einen Sonnenaufgang um 5:07 Uhr und einen Sonnenuntergang um 18:39 Uhr erleben. Dies deutet auf perfektes Wetter für den Tag hin.

Die folgenden Tage bieten eine Mischung aus leichten Regenschauern und sonnigen Momenten, begleitet von Temperaturen, die konstant bei circa 26°C liegen, bevor sie am Donnerstag und Freitag auf 27°C steigen - ideale Bedingungen für sommerliche Aktivitäten. Am Wochenende dürfen sich Einheimische und Urlauber erneut auf leichten Regen einstellen, bevor der Himmel am letzten Tag der Woche wieder klar wird. Über die Woche verteilt bleibt der Wind ruhig und die Luftfeuchtigkeit ändert sich nur geringfügig, was zusammengenommen für eine stabile Wetterlage sorgt.

Wochenendausblick: Sonne und Regen im Wechsel

Am Samstag, 24. August, und Sonntag, 25. August, erleben wir einen Wechsel zwischen Sonnenschein und leichten Regenschauern. Die Temperaturen pendeln sich auf angenehme 26°C ein und es bietet sich die Möglichkeit, die Schönheit der Natur rund um Puigpunyent in ihren verschiedenen Stimmungen zu genießen. Der Sonnenaufgang um 5:11 Uhr läutet die Tage ein, und die Abende enden jeweils mit einem Sonnenuntergang um 18:33 Uhr und 18:32 Uhr.

Während die UV-Strahlung in dieser Zeit des Jahres noch immer eine Rolle spielt, ist es wichtig, sich angemessen zu schützen. Ob bei einem Besuch der lokalen Märkte, bei einer Wanderung in der Serra de Tramuntana oder bei einem gemütlichen Tag am Strand, Sonnenschutz sollte stets Teil Ihrer Tagesplanung sein.

