Wetter in Selva: Sommertage mit klarer Sicht und leichten Regenschauern (19.08.2024 bis 26.08.2024)

Wetterprognose für Selva – Sonniges Wetter mit leichtem Regen

Die Bewohner und Besucher von Selva auf Mallorca können sich auf eine Woche mit sommerlich warmem Wetter freuen. Die klare Sicht begleitet von leichten Regenschauern wird für eine angenehme Abwechslung sorgen und bietet perfekte Bedingungen, um die Insel zu genießen.

Der Wochenstart in Selva: leichter Regen und milde Temperaturen

Am Montag, dem 19. August 2024, beginnt die Woche in Selva mit leichten Regenschauern. Mit Temperaturen um die 27°C steht uns ein angenehm warmer Tag bevor. Der Wind weht leicht mit 4 km/h, und die gemessene Luftfeuchtigkeit beträgt 55%. Der barometrische Druck liegt bei 1014 hPa, und der Tag wird gekrönt durch einen Sonnenaufgang um 05:04 Uhr und einen Sonnenuntergang um 18:39 Uhr.

Die Mitte der Woche bietet Sonnenanbetern den perfekten Rahmen

Von Dienstag bis Donnerstag erwarten uns in Selva Tage, die von einem klaren Himmel beherrscht werden. Mit Höchsttemperaturen, die am Dienstag und Mittwoch bei 31°C liegen, bis hin zu 32°C am Donnerstag, zeigt sich der Sommer von seiner besten Seite. Die Luftfeuchtigkeit fällt auf entspannte 37% und 34% an diesen Tagen, während der Wind leicht bleibt. Der barometrische Druck hält sich stabil zwischen 1015 und 1017 hPa.

Das Wochenende in Selva: Warme Tage und leichte Bewölkungsänderungen

Am Freitag steigen die Temperaturen weiter an und erreichen einen Höhepunkt von 34°C, bevor sie am Samstag sogar auf 35°C klettern – der heißeste Tag der Woche. Der Himmel bleibt klar, und die Luftfeuchtigkeit ist mit Werten um die 30% besonders niedrig, was für großartige Bedingungen sorgt, um die Natur und Freizeitmöglichkeiten Selvas auszukosten. Der Wochenabschluss am Sonntag und Montag verheißt mit einem leicht bewölkten Himmel und Temperaturen von 30°C bzw. 31°C weiterhin sehr angenehmes Wetter. Der leichte Wind setzt sich fort und die Luftfeuchtigkeit nimmt etwas zu auf 41%.

Zusammenfassend erwartet Sie in Selva eine Woche mit einer erfreulichen Mischung aus Sonnenschein und leichten Regenschauern bei sommerlich warmen Temperaturen. Ob beim Schlendern durch die bezaubernden Straßen Selvas oder beim Entspannen an den Stränden der Insel – das Wetter in der kommenden Woche ist ideal für eine Vielzahl von Aktivitäten im Freien.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 19.8.2024, 01:18:47. +++