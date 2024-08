Wetter Lloseta (19.08.24 bis 26.08.24): Sonnenstunden, Temperaturen und Niederschlagsrisiko

Wetterbericht für Lloseta: Blick in die Woche vom 19. bis 26. August 2024

Die kommende Woche in Lloseta, Mallorca, verspricht warme Tage und angenehme Nächte. Mit Temperaturen die sich in einem Komfortbereich von Mitte 20 bis über 30 Grad Celsius bewegen, sollten Besucher und Einwohner gleichermaßen zufrieden sein. Trotz der vorhergesagten leichten Regenschauer zu Beginn und gegen Mitte der Woche können wir uns überwiegend auf klaren Himmel und Sonnenschein freuen.

Wetterübersicht für Lloseta von Montag bis Sonntag

Beginnen wir die Woche mit einem Blick auf Montag, den 19. August: Die Temperaturen liegen bei gemütlichen 26 Grad Celsius, begleitet von leichtem Regen. Trotz der Niederschlags-Chancen können wir die milde Brise mit einer Windgeschwindigkeit von nur 3 km/h genießen.

Der Dienstag begrüßt uns mit strahlendem Sonnenschein und einem klaren Himmel. Bei Höchstwerten von 30 Grad Celsius wird es sommerlich warm in Lloseta.

Auch am Mittwoch und Donnerstag dürfen wir uns über weiteren Sonnenschein bei Höchsttemperaturen von 30 bzw. 32 Grad Celsius freuen, auch wenn uns am Donnerstag kurze regnerische Momente erwarten.

Das Wetter am Freitag zeigt einige Wolken am Himmel, aber mit 33 Grad bleibt es warm und größtenteils trocken. Der Samstag steht diesem in nichts nach, präsentiert sich jedoch noch heißer bei 34 Grad Celsius und einem klaren Himmel.

Zum Wochenende hin erleben wir eine leichte Abkühlung. Der Sonntag zeigt sich mit 29 Grad und teils bewölktem Himmel etwas gemäßigter, bevor die neue Woche mit einem klaren Montag und 31 Grad startet.

Details zum Wetter: Temperaturen und Sonnenstunden

Die Luftfeuchtigkeit schwankt in Lloseta die kommende Woche zwischen gemäßigten 27% am Samstag und 56% zu Wochenbeginn. Mit zunehmendem blauen Himmel sinkt auch die Luftfeuchtigkeit, was zu einem angenehmen Klima beiträgt.

Der Luftdruck, welcher Komfort und Wohlbefinden beeinflussen kann, bleibt mit Werten um 1015 hPa weitestgehend stabil.

Aufgrund der vorteilhaften Sonnenaufgangs- und Sonnenuntergangszeiten, die sich im Bereich von circa 05:04 bis 18:39 Uhr bewegen, bieten die Tage genügend Licht für alle möglichen Aktivitäten im Freien.

Fazit der Wetterprognose für Lloseta

Für Urlauber und Einheimische versprechen die nächsten sieben Tage in Lloseta viel Sonne, hohe Temperaturen und nur gelegentliche Regengüsse. Die Abende laden ein, das milde Klima bei typisch mallorquinischen Spezialitäten zu genießen und die Tage im Zeichen von Sonne und Natur zu verbringen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 19.8.2024, 01:08:47. +++