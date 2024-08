Wetter Sineu (19.08.24 bis 26.08.24): Sonnenschein und sommerliche Temperaturen auf Mallorca

Aktuelle Wettervorhersage und 7-Tage-Trend für Sineu auf Mallorca

Sie planen Ihre Aktivitäten für die kommende Woche in Sineu auf Mallorca? Dann haben wir gute Nachrichten für Sie: Der größte Teil der Woche verspricht sonnige Tage und sommerliche Temperaturen, ideal für alle Outdoor-Enthusiasten und Sonnenanbeter! Nur hin und wieder unterbrechen leichte Regenschauer die ansonsten klaren Himmel.

Sineu-Wetter vom 19.08.24 bis 26.08.24

Montag im Überblick: Der 19. August bietet Ihnen leichten Regen bei angenehmen 28°C. Eine leichte Brise mit 5 km/h bringt Erfrischung, die Luftfeuchtigkeit beträgt 52%, und der Luftdruck steht bei 1014 hPa. Ein idealer Tag für Besuche in Museen oder gemütliche Cafés. Dienstag lockt mit blauem Himmel: Für den 20. August können Sie reichlich Sonnenschein und einen klaren Himmel bei 31°C erwarten. Mit nur 2 km/h Wind bleibt es nahezu windstill, und die Luftfeuchtigkeit sinkt auf 35%. Perfektes Wetter, um das wahre Mallorca zu erkunden. Mittwoch und Donnerstag – unverändert schön: Der 21. und 22. August halten das Niveau mit klarem Himmel und steigen auf sommerliche 31°C beziehungsweise 33°C. Auch hier kaum Wind. Ideal, um in Sineus Gassen zu flanieren oder auf dem Marktplatz die lokale Küche zu genießen. Temperaturen klettern weiter: Am 23. und 24. August erreichen wir einen Hochpunkt mit Temperaturen von bis zu 34°C. Die Hitze vereint sich mit klarer Sicht unter Mallorcas Sonne, und der Wind bleibt bei milden 5 km/h. Das Wetter am letzten Wochenende des Monats zeigt am 25. August überwiegend bewölkte Verhältnisse, aber mit 30°C bleibt es warm. Es zieht leichter Wind auf. Zum Abschluss der Woche, am 26. August, kehrt die klare Sicht zurück, ebenso angenehme 30°C und ein leichter Wind mit 6 km/h.

Tipps für den spektakulären Sonnenaufgang und Sonnenuntergang: Nutzen Sie die frühen Morgenstunden für beeindruckende Sonnenaufgänge ab 5:04 Uhr und genießen Sie lange Abende bis zum Sonnenuntergang, der sich um 18:39 Uhr ereignet. Das Wetter in Sineu: Ideal für Urlaub und Freizeitgestaltung

Mit diesen Aussichten steht einer erfolgreichen Urlaubswoche oder der perfekten Freizeitgestaltung nichts im Wege. Unser Rat: Machen Sie das Beste aus den warmen, sonnigen Tagen, um Sineu und seine Umgebung in vollen Zügen zu genießen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 19.8.2024, 01:18:35. +++