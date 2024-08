Wetterausblick Mancor de la Vall (19.08.24 bis 26.08.24): Sonnige Tage und vereinzelte Regenschauer

7-Tage-Wettervorhersage für Mancor de la Vall

Die kommende Woche bietet den Bewohnern und Besuchern von Mancor de la Vall einen Großteil an sommerlichen Tagen und klarem Himmel, vermischt mit leichten Regenschauern und angenehm warmen Temperaturen. Tauchen Sie ein in unsere detaillierte Wetterprognose für die Zeit vom 19. bis einschließlich 26. August 2024 und planen Sie Ihre Aktivitäten auf der malerischen Insel Mallorca entsprechend.

Montag, 19. August 2024

Der Wochenstart wird von leichtem Regen begleitet, was der üppigen Vegetation von Mancor de la Vall zu Gute kommt. Mit Höchsttemperaturen um 25°C bleibt es angenehm frisch. Dabei weht eine leichte Brise mit 4 km/h, und die Luftfeuchtigkeit beträgt 57%. Sonnenaufgang und -untergang rahmen diesen Tag von 05:04 Uhr bis 18:39 Uhr ein.

Dienstag, 20. August 2024 und Mittwoch, 21. August 2024

An diesen beiden Tagen begrüßt uns ein klarer Himmel, der mit Temperaturen von bis zu 29°C am Dienstag und 30°C am Mittwoch für ideale Bedingungen sorgt, um die Schönheit Mallorcas zu genießen. Ob am Strand oder bei einer Wanderung, geringe Windgeschwindigkeiten und niedrige Luftfeuchtigkeiten schaffen perfekte Stunden im Freien.

Ende der Woche: Leichte Regenschauer und Hitzespitzen

Gegen Ende der Woche kündigen sich mit leichtem Regen am Donnerstag (22. August) und 31°C Höchsttemperatur sommerliche Schauer an. Am Freitag erwartet uns mit 32°C die Hitze des Tages unter wenigen Wolken, während am Wochenende die Quecksilbersäule sogar auf 33°C am Samstag klettert und uns am Sonntag unter vereinzelten Wolken angenehmere 28°C beschert.

Ausblick auf die neue Woche

Der Montag, dem 26. August, setzt den klaren Himmel fort, mit Temperaturen, die wieder auf sommerliche 30°C ansteigen, begleitet von einer leichten Brise. Somit zeigt sich das Wetter in Mancor de la Vall auch zum Start in die neue Woche von seiner besten Seite.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 19.8.2024, 01:11:18. +++