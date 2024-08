Wetteraussicht für Santanyí (19.08.24 bis 26.08.24): Sonne und vereinzelte Wolken bestimmen das Bild

Wettervorschau für Santanyí: Sommerliche Temperaturen und Sonnenschein

Das malerische Santanyí auf Mallorca empfängt seine Besucher und Bewohner in der Woche vom 19. August bis zum 26. August 2024 mit typischem Sommerwetter. Die Urlaubsregion ist bekannt für ihr angenehmes Klima, und die bevorstehende Woche macht da keine Ausnahme.

Santanyí erwartet Sie mit warmem Wetter und leichten Brisen

Am Montag, den 19. August, beginnt die Woche in Santanyí mit erfrischenden 25°C und einem leichten Regenschauer, der für Abkühlung sorgt, während der Wind sanft mit 7 km/h weht. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 67%, und der Luftdruck liegt bei 1014 hPa.

Sonnige Aussichten für die Mitte der Woche

Die Sonne nimmt über Santanyí ihren Platz ein, denn am Dienstag und Mittwoch erstrahlt der Himmel bei klarem Blau. Mit Höchsttemperaturen von 27°C am Dienstag und noch etwas wärmeren 28°C am Mittwoch können Besucher die Wärme der Insel voll und ganz genießen. Ein leiser Hauch von Wind, beständig bei 5 km/h, fügt dem perfekten Ferienklima noch das i-Tüpfelchen hinzu.

Anhaltend schönes Wetter bis zum Wochenende

Die zweite Hälfte der Woche bleibt sich treu. Am Donnerstag sind es wieder 28°C, jedoch mit ein paar vereinzelten Wolken am Himmel. Diese lockere Bewölkung schränkt das Badevergnügen jedoch nicht ein. Freitag und Samstag verwöhnen mit 29°C und einem klaren Himmel, der Lust auf Strand und Meer macht.

Leichte Wetterumstellung gegen Ende der Woche

Zum Sonntag, den 25. August, gesellen sich etwas mehr Wolken dazu, wobei die Temperatur leicht auf 26°C fällt. Doch auch hier bleibt die Brise moderat und das Klima angenehm. Mit einem Luftdruck von 1018 hPa deutet sich eine stabile Wetterlage an. Die neue Woche startet mit einem klaren Montag und angenehmen 28°C.

Genießen Sie die frühaufgehende und spätabendliche Sonne

Frühaufsteher und Abendgenießer kommen in Santanyí voll auf ihre Kosten. Der Sonnenaufgang erfolgt in der besagten Woche zwischen 05:04 Uhr und 05:10 Uhr, während der Sonnenuntergang die Tage um 18:30 Uhr und 18:38 Uhr ausklingen lässt. Es ist also viel Zeit, die Schönheiten Santanyís im Sonnenlicht zu erleben.

Planen Sie demnach Ihre Ausflüge und Aktivitäten entsprechend dieser Wettervorhersage und genießen Sie Ihren Aufenthalt in Santanyí mit angenehmen Temperaturen und einer schönen Brise.

