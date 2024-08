Wetteraussichten für Lloret de Vistalegre: Sonnig mit Aussicht auf leichten Regen (19.8.2024)

Aktuelle Wetterprognose für Lloret de Vistalegre

Die kommende Woche in Lloret de Vistalegre auf Mallorca verspricht überwiegend heiteres Sommerwetter, gekrönt von einem strahlend blauen Himmel und sehr angenehmen Temperaturen. Betrachten wir die Tage genauer, erkennen wir ein paar wenige Nuancen im sonnenverwöhnten Wetterbild.

Leichter Regen zum Wochenbeginn

Am Montag, dem 19. August 2024, erwarten uns leichte Regenschauer, die jedoch der Freude an sommerlichen 28°C keinen Abbruch tun sollten. Mit einem sanften Wind von nur 5 km/h und einer Luftfeuchtigkeit von 53% bleibt der Tag trotz allem recht angenehm. Der Himmel wird sich um 5:04 Uhr erhellen und um 18:39 Uhr in ein farbenfrohes Abendrot tauchen.

Hochsommerliche Glückseligkeit Mitte der Woche

Von Dienstag, dem 20. August, bis Donnerstag, dem 22. August, dürfen sich Einheimische und Besucher auf perfekte sommerliche Bedingungen mit Höchsttemperaturen von 31°C bis 33°C freuen. Knapp über 30 Grad und klarer Himmel bedeuten: Beste Zeit für Sonnenanbeter und Wasserratten! Die Luftfeuchtigkeit sinkt auf wohlige 32% bis 35%, während der Wind weiterhin mäßig bei 3 bis 5 km/h bleibt.

Hitzewelle am Wochenende vorübergehend unterbrochen

Das Wochenende startet in Lloret de Vistalegre mit Spitzenwerten: Am Freitag einem heißen 34°C und am Samstag sogar mit 35°C – der Sommer zeigt sich von seiner prachtvollsten Seite. Der klare Himmel und die milde Brise verschaffen trotz der Hitze ein komfortables Klima. Sonnenaufgang und -untergang malen täglich ein imposantes Bild an den Himmel.

Doch die Hitze lässt nach, denn am Sonntag nimmt die Temperatur eine kleine Abkühlung auf 29°C vor und es zeigen sich überwiegend Wolken am Himmel. Dies könnte eine willkommene Erholung von der Hitze der vorangegangenen Tage bedeuten, außerdem ist die Luftfeuchtigkeit mit 44% immer noch im gemütlichen Bereich.

Aussichten für die neue Woche

Während wir nun langsam den August verabschieden, halten die sommerlichen Bedingungen in Lloret de Vistalegre zunächst noch an. Der Montag, 26. August, verheißt klaren Himmel und angenehme 31°C. Gegen Nachmittag weht ein frischer Wind mit 7 km/h.

Das Wetter in Lloret de Vistalegre ist also ideal für all jene, die den sommerlichen Glanz Mallorcas in vollen Zügen genießen möchten. Ob am Strand, bei einem Spaziergang durch malerische Gassen oder bei einem Glas Wein auf der Terrasse – die kommenden Tage versprechen pures Lebensglück unter der Sonne Mallorcas.

