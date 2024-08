Wetteraussichten für Santa Maria del Camí: Sonnige Tage und leichte Regenschauer (19.08.2024 - 26.08.2024)

Die Wetterprognose für Santa Maria del Camí: Eine Woche voller Sonnenschein und gelegentlicher Regen

Das malerische Santa Maria del Camí bereitet sich auf eine Woche mit überwiegend klarem Himmel, warmen Temperaturen und einigen leichten Regenschauern vor. Die Urlauber und Einheimischen können sich auf ideale Bedingungen für Outdoor-Aktivitäten und Entspannung unter der mallorquinischen Sonne freuen. Hier ist eine detaillierte Übersicht des Wetters für die kommende Woche.

Montag, 19. August 2024 – Beginn der Woche mit einem sanften Regen

Zu Beginn der Woche dürfen sich die Einwohner und Besucher von Santa Maria del Camí auf einen milden Tag mit Temperaturen um 27 °C und einem leichten Regenschauer gefasst machen. Der Wind weht leicht mit 4 km/h, und die Luftfeuchtigkeit liegt bei 62 %.

Sonnige Aussichten: Von Dienstag bis Mittwoch

Am Dienstag, den 20. August, und am Mittwoch, den 21. August, strahlt der Himmel über Santa Maria del Camí in einem klaren Blau. Mit Temperaturen, die auf 30 °C steigen, bietet sich hervorragendes Wetter für alle, die die Insel erleben möchten, sei es an den traumhaften Stränden oder bei Entdeckungstouren durch die wunderschöne Landschaft. Ein leichter Wind und abnehmende Luftfeuchtigkeit sorgen für ein angenehmes Klima.

Ein Hauch von Regen und weiterhin warm am Donnerstag

Der Donnerstag, 22. August, kündigt sich mit ähnlich warmen Temperaturen um 31 °C an, wobei erneut ein leichter Regen bei ansonsten klarem Wetter die Erfrischung bringt. Die Luftfeuchtigkeit verharrt auf einem komfortablen Niveau von 40 %.

Spitzenwerte am Freitag und Samstag

Der Freitag, 23. August, wird von einigen Wolken begleitet, doch das thermische Hoch erreicht mit 32 °C einen Spitzenwert. Am Samstag, 24. August, erwartet die Bewohner und Urlauber mit 34 °C der heißeste Tag der Woche. Ein klarer Himmel und eine angenehme Brise machen diese heißen Tage erträglich.

Kühler Abschluss mit Regen am Sonntag

Zum Ende der Woche hin, am Sonntag, 25. August, kühlt sich die Atmosphäre leicht ab. Leichte Regenschauer bei 29 °C lassen die Insel aufatmen und bereiten einen sanften Übergang in die neue Woche vor, in der wieder klare Himmel und 32 °C für einen strahlenden Montag sorgen.

Erleben Sie die harmonische Mischung aus sommerlichem Wetter und gelegentlichem Niederschlag, perfekt, um die vielseitige Schönheit von Santa Maria del Camí zu genießen. Behalten Sie diese Wettervorhersage im Auge, um Ihre Aktivitäten optimal zu planen und das Beste aus Ihrem Aufenthalt auf Mallorca herauszuholen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 19.8.2024, 01:17:45. +++