Wetteraussichten für Sóller: Sonne und leichte Regenschauer in der letzten Augustwoche 2024 (19.8.2024)

Wettervorhersage für Sóller: Das erwartet Sie in der kommenden Woche

Die malerische Stadt Sóller auf Mallorca präsentiert sich in der letzten vollen Augustwoche mit einem Mix aus heiterem Sonnenschein und gelegentlichen leichten Regenschauern. Wir bieten Ihnen einen detaillierten Blick auf die Wetterlage vom 19. bis 26. August 2024, damit Sie Ihre Aktivitäten optimal planen können.

Wetterübersicht für Sóller: Sommerlich warm mit Regentropfen

Zu Beginn der Woche, am 19. August, tritt leichter Regen auf, und die Temperaturen bleiben bei angenehmen 27°C. Der Wind weht leicht mit nur 3 km/h, was die Luftfeuchtigkeit von 64% etwas erträglicher macht. Der Luftdruck beträgt 1014 hPa. Das Wetter lädt ein zu entspannten Spaziergängen im Trockenen, sobald der Regen nachlässt.

Daraufhin erfreut uns Sóller am 20. und 21. August mit einem klarem Himmel und sommerlichen Temperaturen um die 30°C. Das Strandwetter ist perfekt, um das glitzernde Meer zu genießen oder die charmanten Sträßchen Sóllers zu erkunden. Der Wind weht sanft mit 4 km/h und die Luftfeuchtigkeit fällt auf angenehme 50%.

Am 22. August erleben wir eine leichte Wiederholung der leichten Regenschauer bei wiederum warmen 31°C und einer Luftfeuchtigkeit von 45%. An diesem Tag ist es ratsam, einen kleinen Regenschutz bei Outdoor-Aktivitäten dabei zu haben.

Vom 23. bis 26. August stabilisiert sich das Wetter in Sóller weiter. Bei nur wenigen Wolken am Himmel steigen die Temperaturen auf sommerliche 32°C und 33°C an, mit einer angenehm niedrigen Luftfeuchtigkeit. Gegen Ende der Woche, genauer am 25. August, erwarten wir wieder leichteren Regen bei etwas milderer 29°C, doch die Klärung vollzieht sich schnell wieder mit einem klaren Himmel am 26. August.

Für detaillierte Planungen behält man am besten die Sonnenuntergangs- und Aufgangszeiten im Blick, die uns in diesem Zeitraum täglich etwa um 5 Uhr morgens begrüßen und um 18:30 Uhr abends verabschieden.

Planen Sie Ihre Ausflüge und Freizeitaktivitäten mit unserer zuverlässigen Wetterprognose für Sóller. Egal ob Strandbesuche, Wanderungen oder Stadtbummel - die kommende Woche bietet ideale Bedingungen für eine breite Palette von Aktivitäten.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 19.8.2024, 01:19:11. +++