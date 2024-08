Wetteraussichten für Valldemossa: Sommerliche Vorhersage mit vereinzelt Regen (19.8.2024)

Wetterprognose in Valldemossa: Sonne satt mit leichten Schauern

Die kommende Woche in Valldemossa verspricht sommerliche Temperaturen gepaart mit dem einen oder anderen erfrischenden Regenschauer. Mit einem Blick auf die 7-Tage-Wettervorhersage ist für Sonnenanbeter und Regenschirmträger gleichermaßen etwas dabei.

Sommerwetter mit leichtem Regen am Montag

Den Start in die neue Woche markiert der 19. August 2024 mit einer angenehm sommerlichen Temperatur von 27 Grad. Allerdings sollten Sie für kurze Niederschläge gewappnet sein, denn es wird leichter Regen erwartet. Der Wind hält sich mit 5 km/h in Grenzen, und die Luftfeuchtigkeit liegt bei 65%.

Auf zur Freiluftaktivität: Klarer Himmel am Dienstag und Mittwoch

Am 20. und 21. August dürfen sich Einwohner und Besucher Valldemossas auf klaren Himmel und steigende Temperaturen freuen. Mit Höchstwerten von 29 Grad ist es perfekt für Ausflüge in die malerische Umgebung. Die Luftfeuchtigkeit senkt sich auf angenehme 57% bzw. 53%, und der Wind weht leicht.

Die Hitze nimmt zu: Höchsttemperaturen am Donnerstag und Freitag

Die Mitte der Woche bringt eine Erhöhung der Temperaturen mit sich. Der 22. August verzeichnet 30 Grad und der folgende Tag sogar 31 Grad. Doch auch an diesen Tagen ist mit vereinzeltem, leichtem Regen zu rechnen. Die Luft bleibt mit einer Feuchtigkeit von etwa 50% relativ trocken.

Der Höhepunkt der Woche: Strahlender Sonnenschein am Samstag

Der Samstag wird das Highlight für Sonnenfans: Mit 31 Grad und einem klaren Himmel bietet er ideale Bedingungen für Strandbesuche oder Wanderungen. Das Wetter hält sich stabil, der Wind bleibt sanft und die Luft trocken.

Ausklang der Woche mit sanften Regentönen

Am Sonntag, den 25. August, kühlt sich das Wetter in Valldemossa leicht auf 28 Grad ab, und es wird wieder leichter Regen erwartet. Die neue Woche zeichnet sich dann durch klare Verhältnisse und angenehme 30 Grad am 26. August aus.

Die Sonnenuntergänge in dieser Woche versprechen ebenfalls ein Spektakel zu werden, sie finden zwischen 18:40 Uhr und 18:30 Uhr statt. Ein idealer Zeitpunkt, um den Tag in Valldemossa in vollen Zügen zu genießen.

Ob Sie Ihre nächste Wanderung planen oder einfach nur die Seele am Strand baumeln lassen möchten, halten Sie Ihre Sonnencreme bereit und genießen Sie das großartige Wetter in Valldemossa!

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 19.8.2024, 01:21:57. +++