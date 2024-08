Wetteraussichten Mallorca: Sonne und leichte Regenschauer in Santa Margalida vom 19. bis 26. August 2024 (19.8.2024)

Wetterupdate für Santa Margalida: Wochenübersicht vom 19. bis 26. August 2024

Santa Margalida erwartet in der kommenden Woche eine Achterbahn der Temperaturen und Wetterbedingungen. Der August zeigt sich auf Mallorca vielfältig, mit Sonne satt, aber auch sanften Regengüssen, die für Abkühlung sorgen könnten.

Angenehmer Start in die Woche trotz leichter Schauer

Am Montag, den 19. August, beginnen wir mit angenehmen 26°C und gelegentlichen leichten Regenfällen, die die Luft reinigen und die Vegetation erfrischen. Mit einem leichten Wind von nur 6 km/h lässt sich der Tage angenehm verbringen, während die Luftfeuchtigkeit bei 60% liegt. Der Luftdruck beträgt stabile 1014 hPa. Der Tag erwacht um 05:03 Uhr und zieht sich bis zum Sonnenuntergang um 18:38 Uhr.

Wärmegrad steigt - Sonnige Tage voraus

Der Dienstag bringt klares Himmelsblau und eine Maximaltemperatur von 30°C. Der Wind beruhigt sich auf schwache 3 km/h, während die Luftfeuchtigkeit auf 44% fällt – perfekt, um Mallorcas Strände zu genießen. Die Tage vom 20. bis 22. August verharren bei ähnlichen Bedingungen, mit klarem Himmel und hochsommerlichen Temperaturen bis 32°C. Am Donnerstag ziehen zwar vereinzelt Wolken auf, dürften der guten Laune jedoch keinen Abbruch tun.

Höchsttemperaturen zum Wochenende

In Richtung Wochenende klettert das Thermometer sogar auf 33°C. Die klare Himmelsdecke am Freitag und Samstag sollte von keinerlei schlechtem Wetter getrübt werden, bevor am Sonntag wohl erneut überzogene Wolken das Erscheinungsbild bestimmen – dennoch bleibt es mit 29°C warm. Zum Wochenabschluss sieht es nach einem sonnigen Tag aus, bevor zum Neuanfang der Woche die Temperaturen etwas auf 28°C abfallen.

Zusammenfassung der Wettervorhersage

Die Wettervorhersage für Santa Margalida auf Mallorca verspricht eine Woche, in der man jede Gelegenheit nutzen kann, draußen zu sein und die Insel zu erleben. Von leichten Regenphasen bis zu sommerlichem Sonnenschein, die Natur zeigt sich von ihrer abwechslungsreichen Seite. Also packen Sie Ihre Sachen für den Strand, den Stadtbummel oder die Berge und genießen Sie das herrliche Wetter auf Mallorca!

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 19.8.2024, 01:17:18. +++