Wetteraussichten Pollença: Sonnige Tage und leichte Regenschauer vom 19. bis 26. August 2024 (19.8.2024)

Wetter in Pollença: Eine Woche voller Sonnenschein mit gelegentlichen Regentropfen

Die malerische Gemeinde Pollença auf Mallorca bereitet sich auf eine gemischte Woche in Bezug auf das Wetter vor: von strahlendem Sonnenschein bis hin zu leichten Regenschauern. Bevorzugt von Urlaubern für ihr charmantes Ambiente und die atemberaubende Landschaft, verspricht Pollença auch eine angenehme klimatische Periode für alle Besucher und Einwohner.

Start in die Woche: Lichter Regen und milde Brisen Der Montag, der 19. August 2024, beginnt mit leichtem Regen und einer angenehmen Temperatur von 26°C. Trotz des Niederschlags werden Urlauber und Einheimische von leichten Winden mit gerade mal 6 km/h begleitet, welche die Luft reinigen und frisch halten. Mit einer Luftfeuchtigkeit von 63 % und einem Luftdruck von 1014 hPa bleibt das Wetter weiterhin komfortabel. Der Tag erwacht mit dem Sonnenaufgang um 05:03 Uhr und endet mit dem Sonnenuntergang um 18:39 Uhr.

Klare Himmel und steigende Temperaturen Der Dienstag und Mittwoch, der 20. und 21. August, bringen ein strahlend klaren Himmel mit Temperaturen von 28°C bzw. 29°C. Es sind ideale Bedingungen für alle Arten von Freizeitaktivitäten, von Spaziergängen entlang der Cala San Vicente bis hin zu einem Stadtbummel durch das historische Zentrum von Pollença. Ein leichter Windzug und eine abnehmende Luftfeuchtigkeit tragen dazu bei, das perfekte Sommerklima zu schaffen.

Wärme und leichte Regenschauer Die zweite Hälfte der Woche bietet weiterhin warme Bedingungen, wobei die Temperaturen am Donnerstag und Freitag, dem 22. und 23. August, die 30°C-Marke erreichen bzw. überschreiten. Leichter Regen wird am Donnerstag erwartet, was die herrliche Vegetation von Pollença beleben wird, während der Freitag erneut klaren Himmel und vollkommen sonnige Momente verspricht. Die Abende sind perfekt, um die lokale Gastronomie unter freiem Sternenhimmel zu genießen.

Ausblick auf das Wochenende: Überwiegend klar mit einer Chance auf Wolken Das Wochenende gestaltet sich mit Höchsttemperaturen von 31°C am Samstag und einem kleinen Rückgang auf 29°C am Sonntag. Während der Samstag mit einem klaren Himmel lockt, ziehen am Sonntag überwiegende Wolkendecken auf, die für eine willkommene Abkühlung sorgen. Die Luftdruckwerte bleiben stabil und die Luftfeuchtigkeitswerte steigen leicht an, was das insgesamt angenehme Wetter abrundet.

Den Abschluss bildet ein sanfter Übergang in die neue Woche Am Montag, dem 26. August, kehrt der klare Himmel zurück und bietet einen angenehmen Abschluss der Wetterwoche in Pollença mit einer Temperatur von 27°C. Eine konstante Brise und mäßige Luftfeuchtigkeit garantieren, dass der Beginn einer neuen Woche unter idealen Bedingungen stattfindet.

Ob für Outdoor-Aktivitäten, Entspannung am Strand oder die Erkundung der kulturellen Schätze, die Wetterbedingungen in Pollença bieten für jeden etwas. Ausgerüstet mit Sonnencreme und vielleicht einem Regenschirm für den gelegentlichen Niederschlag, können Besucher zuversichtlich ihren Aufenthalt auf der Insel planen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 19.8.2024, 01:14:16. +++