Wetterprognose für Banyalbufar: Die Wettertrends für die kommende Woche (19.8.2024 - 26.8.2024) (19.8.2024)

Wetteraussichten für Banyalbufar: Sonne, leichte Schauer und angenehme Temperaturen

Wenn Sie planen, in der nächsten Woche dem malerischen Ort Banyalbufar auf Mallorca einen Besuch abzustatten, können Sie sich auf eine Mischung aus sonnigen Tagen und leichten Regenschauern einstellen. Die Temperaturen bleiben konstant sommerlich, was für zahlreiche Aktivitäten im Freien oder am Meer ideal ist.

Die Wetterlage in der Woche vom 19. August bis 26. August 2024

Zu Beginn der Woche am Montag, den 19. August, erwartet die Besucher von Banyalbufar leichter Regen bei angenehmen 27 Grad Celsius. Mit einem leichten Wind von nur 6 km/h bleibt das Wetter angenehm, auch die Luftfeuchtigkeit von 68% ist erträglich. Der Luftdruck liegt bei 1014 hPa, was auf eine stabile Wetterlage hindeutet.

Der Dienstag zeigt sich von seiner klaren Seite. Ein nahezu wolkenfreier Himmel über Banyalbufar verspricht ungetrübte Sonnenstunden bei ebenfalls 27 Grad Celsius. Die Windgeschwindigkeit sinkt leicht auf 5 km/h, und die Luftfeuchtigkeit liegt bei angenehmen 64%. Auf die Sonnencreme sollten Sie nicht verzichten, denn der klare Himmel bedeutet eine hohe UV-Belastung.

Am Mittwoch ist wieder mit leichten Regenschauern zu rechnen, doch mit 28 Grad Celsius bleibt es warm. Der Wind lässt weiter nach und weht nur noch mit 3 km/h. Auch der Luftdruck steigt leicht auf 1017 hPa, während die Luftfeuchtigkeit auf 60% sinkt.

Der Donnerstag wird von bedecktem Himmel geprägt, lässt aber keinen weiteren Regen erwarten. Bei gleichbleibend milden 28 Grad Celsius und einer konstanten Windstärke von 3 km/h können Sie die landschaftliche Schönheit Banyalbufars genießen.

Das Wochenende kündigt sich mit klarem Himmel am Freitag und Samstag an, was die idealen Voraussetzungen für Strandbesuche oder Wanderungen in der Region schafft. Die Temperaturen klettern auf 29 Grad Celsius, und die Windgeschwindigkeit bleibt mit 2 bis 3 km/h sehr gering. Die Luftfeuchtigkeit nimmt leicht ab und signalisiert trockenes Sommerwetter.

Zum Abschluss der Woche gibt es am Sonntag leichten Regen, jedoch ohne große Abkühlung, denn das Thermometer zeigt weiterhin 27 Grad Celsius an. Mit einem Wind von 5 km/h und einer Luftfeuchtigkeit von 63% bleibt das Klima weiterhin angenehm.

Ausblick auf das Ende der Woche und den nächsten Montag

Am Montag, den 26. August, bleibt der Himmel über Banyalbufar klar, und das Wetter zeigt sich von seiner besten Seite. Mit Temperaturen von 28 Grad Celsius und einem sanften Wind mit 4 km/h können Sie die herrliche Natur und die entspannte Atmosphäre voll auskosten.

Es ist immer ratsam, die lokale Wetterprognose zu überprüfen, bevor Sie Ihre täglichen Aktivitäten planen, um auf unerwartete Wetteränderungen vorbereitet zu sein.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 19.8.2024, 00:58:27. +++