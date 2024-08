Wettervorhersage Deià: Sonnig und warm mit leichten Schauern in der kommenden Woche (19.8.2024)

Wettertrends für Deià: Ansprechende Temperaturen und vereinzelte Regenschauer

Das pittoreske Dorf Deià auf Mallorca freut sich auf eine Woche mit überwiegend heiterem Himmel und angenehmen sommerlichen Temperaturen, die das Herz eines jeden Sonnenanbeters höherschlagen lassen. Unsere aktuelle Wetterprognose zeichnet ein Bild von perfektem Urlaubswetter, unterbrochen von gelegentlichen Regengüssen, die der Landschaft ihre lebendige Frische verleihen.

Leichter Regen und Sonne satt – Das Wetter in Deià

Der Einstieg in die Woche am Montag, den 19. August 2024, präsentiert sich mit leichtem Regen bei einer Temperatur von 27°C. Die ideale Gelegenheit, die kulturellen Angebote Deiàs zu erkunden oder sich in eines der gemütlichen Cafés zurückzuziehen. Ein leichter Wind mit 4 km/h sorgt für eine frische Brise, während die Luftfeuchtigkeit bei 65% liegt.

Die Sonne behauptet ihr Revier am Dienstag und Mittwoch, an denen wir uns über einen klaren Himmel und Temperaturen von bis zu 29°C und 30°C freuen können. Der Wind bleibt sanft, was in Verbindung mit einer Luftfeuchtigkeit von unter 55% für eine angenehme Trockenheit sorgt.

Am Donnerstag und Freitag wird das Wetter sich weiterhin von seiner besten Seite zeigen, obwohl leichte Regenschauer die Szenerie am Donnerstag kurzzeitig trüben. Trotzdem bleiben die Temperaturen mit 30°C und 31°C hoch, und die Sonne setzt sich gegen die Wolken durch.

Zum Ende der Woche steigt das Thermometer auf 32°C am Samstag, wobei ein klarer Himmel und leichte Brisen weiterhin für Entspannung und Wohlbehagen sorgen. Der folgende Sonntag überrascht uns mit einem Temperaturabfall auf 28°C, was jedoch von vielen als angenehm empfunden wird und für eine erholsame Auszeit sorgt.

Sonnenuntergänge und Morgenröte in Deià – Ein Naturschauspiel

Die Sonnenauf- und -untergänge sind in Deià spektakulär und bieten jeden Tag ein neues, farbenprächtiges Spektakel. Der früheste Sonnenaufgang der Woche erwartet uns um 05:05 Uhr und der späteste Sonnenuntergang um 18:40 Uhr. Verpassen Sie nicht diese unvergleichlichen Momente der Ruhe und Schönheit.

Die abschließenden Tage der Woche bieten sommerliche Wärme und einen klaren Himmel, wobei vereinzelte Regenschauer bis zum 25. August für eine Abkühlung sorgen, bevor der Himmel sich wieder aufklart und somit perfekte Bedingungen für jegliche Outdoor-Aktivitäten liefert.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 19.8.2024, 01:04:23. +++