Wettervorhersage Estellencs: Erwartungen für die kommende Woche mit sommerlichen Temperaturen und gelegentlichen Schauern (19.8.2024)

Wetter in Estellencs: Was erwartet uns in der nächsten Woche?

Die idyllische Gemeinde Estellencs auf Mallorca wird in den kommenden sieben Tagen von sommerlich warmem Klima mit angenehmen Temperaturen um die 27°C bis 29°C verwöhnt. Die Inselbewohner und Touristen können sich auf mehrere Tage klaren Himmels freuen, allerdings sind auch leichte Regenschauer vorhergesagt, die jedoch von der Wärme begleitet werden.

Detailierte Wetterprognose für Estellencs (19.08.-26.08.2024)

Montag (19. August): Zum Wochenstart präsentiert sich das Wetter in Estellencs mit leichtem Regen und einer Höchsttemperatur von etwa 27°C, während der Wind sanft mit nur 6 km/h weht. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei 69% und der Luftdruck bei 1014 hPa.

Dienstag (20. August): Am darauffolgenden Tag dürfen wir uns auf einen klar bewölkten Himmel freuen, bei gleichbleibenden Temperaturen von 27°C und einer etwas gesunkenen Luftfeuchtigkeit von 65%. Der Wind bleibt mit 4 km/h schwach.

Mittwoch (21. August): Die Mitte der Woche bringt erneut leichten Regen, was die sommerlichen Temperaturen von 27°C jedoch nicht trüben dürfte. Mit einem leichten Wind von 3 km/h und einer abnehmenden Luftfeuchtigkeit von 61% zeigt sich das Wetter weiterhin von einer angenehmen Seite.

Donnerstag (22. August): Am Donnerstag deckt eine Wolkenschicht den Himmel über Estellencs, die Temperaturen steigen leicht auf 28°C. Trotz der überwiegenden Bewölkung bleibt es trocken, bei einem leichten Wind von 4 km/h.

Freitag (23. August): Der Freitag lässt den Regenschirm wieder vergessen und beschert uns einen himmelklaren Tag bei 28°C. Die Luftfeuchtigkeit sinkt auf angenehme 59% und die leichte Brise von 3 km/h sorgt für erfrischende Momente.

Samstag (24. August): Das Wochenende startet spektakulär mit der höchsten Temperatur der Woche, angenehmen 29°C unter einem strahlenden Himmel, perfekt für jegliche Outdoor-Aktivitäten.

Sonntag (25. August): Am Sonntag kehren die leichten Regenschauer zurück, doch dies dürfte die Stimmung nicht trüben, da die Temperaturen weiterhin bei sommerlichen 28°C bleiben.

Beginnend mit dem Montag, dem 26. August, bleibt das Bild ähnlich mit klarem Himmel und angenehmen Temperaturen, die perfekte Gelegenheit, um das authentische Inselleben zu genießen.

Ausblick: Sommerwetter in Estellencs mit gelegentlichen Regentagen

Die gesamte Woche über steigen die Temperaturen selten unter die 27°C-Marke, und die Nächte bleiben mild, was für laue Sommerabende und erholsame Nächte sorgt. Der Wind hält sich meistens zurück, was für ruhige See und gute Bedingungen für Wassersportaktivitäten spricht. Die Sonnenauf- und -untergangszeiten versprechen lange und genussvolle Tage auf der wunderschönen Baleareninsel Mallorca.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 19.8.2024, 01:06:08. +++